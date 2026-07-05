RMF24

Smutne wieści przekazało w niedzielę Muzeum Powstania Warszawskiego. W wieku 105 lat odeszła płk Urszula Tauer ps. „Ala”. Była oficerem Komendy Głównej Armii Krajowej - walczyła w powstaniu warszawskim.

Muzeum Powstania Warszawskiego przypomniało, że Urszula Tauer w czasie okupacji działała w konspiracji jako łączniczka i kurierka Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Dzięki znajomości języka niemieckiego działała jako kurierka na terenie Trzeciej Rzeszy, docierała do Berlina.

Urszula Tauer odznaczona została Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (V Klasa). W kwietniu świętowała 105. urodziny. Z tej okazji została awansowana przez ministra obrony narodowej na stopień pułkownika.

„Cześć Jej Pamięci!" - napisało muzeum.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszcz przypomniał, że Urszula Tauer była członkinią Koła Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Bydgoszcz, osobą niezwykle oddaną pamięci o Polskim Państwie Podziemnym i etosowi żołnierzy Armii Krajowej.

„Swoim życiem dawała świadectwo patriotyzmu, odwagi i wierności najwyższym wartościom. Odeszła jedna z ostatnich przedstawicielek pokolenia Kolumbów, które w czasie II wojny światowej stanęło do walki o wolną i niepodległą Polskę. Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek wielkiego serca, skromności i niezłomnego ducha" - podkreślono.