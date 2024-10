Początek listopada to wzmożony ruch na drogach w całej Polsce. ​Już od czwartku pojawi się na nich więcej policyjnych patroli, które będą miały do dyspozycji m.in. laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu oraz pojazdy wyposażone w wideorejestratory. Trzeba spodziewać się także wzmożonych kontroli stanu trzeźwości i stanu psychofizycznego kierujących pojazdami.

Komenda Główna Policji zwróciła uwagę, że zbliżający się okres Wszystkich Świętych zawsze charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu pojazdów i pieszych, szczególnie w obrębie cmentarzy i na głównych trasach dojazdowych. W tym okresie, szczególnie w dniach od 31 października do 4 listopada policja zamierza skierować na drogi zdecydowanie więcej patroli. Do ich zadań ma należeć głównie zapewnienie płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych kraju, jak i drogach prowadzących do cmentarzy.

Należy stosować się do poleceń policjantów

W miejscach występowania znaczących spowolnień i utrudnień policjanci będą ręcznie kierować ruchem i tu prośba o bezwzględne stosowanie się do ich poleceń, gdyż na skrzyżowaniu nie ma miejsca i czasu na rozmowę z kierowcami, a to dzięki policjantom ruch może odbywać się możliwie płynnie - przekazał nadkom. Robert Opas.

Dodał, że policjanci będą zwracać szczególną uwagę na kierowców, którzy nie przestrzegają ograniczeń prędkości. Do dyspozycji mają mieć m.in. laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu oraz pojazdy wyposażone w wideorejestratory.

Policjanci będą zwracać uwagę również na nieprawidłowe zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych. Należy spodziewać się także wzmożonych kontroli stanu trzeźwości i stanu psychofizycznego kierujących pojazdami - zaznaczył Opas.

Ważne dla ciężarówek

Opas przypomniał, że 31 października i 1 listopada będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12t, z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu. 31 października zakaz będzie obowiązywał w godz. 18-22, zaś 1 listopada w godz. 8-22.

Policja zaapelowała, aby przed planowanym wyjazdem na groby zapoznać się z informacjami zawartymi na stronach urzędów miejskich o czasowych zmianach w organizacji ruchu, przewidywanych utrudnieniach, zalecanych objazdach i wyznaczonych parkingach.

Przypomniała, że w wielu przypadkach pod bramę cmentarza będzie można się dostać wyłącznie komunikacją publiczną.

Stan techniczny pojazdu do sprawdzenia

Rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński zaapelował, aby przed świątecznymi wyjazdami kierowcy zadbali o stan techniczny pojazdu. Zwrócił uwagę, by przed dalszą trasą sprawdzić ciśnienie w ogumieniu, stan bieżnika, płyny eksploatacyjne i inne elementy, aby uniknąć ewentualnych problemów na trasie.

Krupiński przypomniał ponadto o potrzebie zabezpieczenia luźnych przedmiotów w aucie, co - jak zaznaczył - może znacząco zredukować ryzyko poważnych obrażeń podczas wypadku. Dodał, że niezamocowany przedmiot podczas zderzenia przy prędkości 50 km/h staje się od 30 do 50 razy cięższy.

Podkreślił również, by planować podróż tak, aby unikać wzmożonego ruchu na drogach oraz pamiętać o konieczności dostosowania prędkości do warunków atmosferycznych, co w takim okresie roku jest szczególnie istotne. Zaznaczył, że jadąc w dłuższą podróż powinniśmy robić przerwy co 2-3 godziny, aby zachować koncentrację i sprawność motoryczną, natomiast absolutnie nie powinniśmy wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu.

W ubiegłym roku w okresie Wszystkich Świętych doszło do 258 wypadków drogowych, w których zginęło 19 osób, a 286 zostało rannych. W tym czasie policjanci zatrzymali 858 nietrzeźwych kierowców.