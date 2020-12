Dziewięć miesięcy w walce ze smogiem zostało zmarnowanych - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Chodzi o nowe przepisy, które weszły w życie dwa lata temu i miały uniemożliwić palenie w domowych piecach, kotłach i kominkach najgorszymi paliwami, głównie mułem węglowym i tak zwanymi flotami, czyli odpadami przy produkcji węgla kamiennego. Najwyższa Izba kontroli wskazuje, że przez wadliwe rozporządzenia do kontroli jakości paliwa nie dochodziło. Wykazano także przypadki, w których ukarano przedsiębiorców sprzedających paliwo o wyższej jakości niż wynikało z dokumentów. Takich sytuacji miało być kilkanaście.

Nowe przepisy, które weszły w życie dwa lata temu, ale z wadliwymi rozporządzeniami / Wojciech Pacewicz / PAP

Według Najwyższej Izby Kontroli przez 9 miesięcy znowelizowana w 2018 r. ustawa o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw nie spełniała swojego podstawowego celu, jakim jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Zgodnie z jej zapisami do poprawy jakości powietrza ma doprowadzić eliminowanie z rynku paliw najgorszej jakości, których spalanie w domowych piecach grzewczych i lokalnych kotłowniach jest jedną z głównych przyczyn powstawania smogu.

Wydane do ustawy rozporządzenie ówczesnego Ministra Energii w sprawie metod badania paliw stałych, uniemożliwiło jednak sprawdzanie ich jakości. W efekcie, choć w okresie badanym przez NIK Inspekcja Handlowa przeprowadziła w sumie niemal 1600 kontroli, to ponad 80 procent z nich dotyczyło tylko kwestii formalnych - tego czy sprzedawcy paliw stałych wydają świadectwa ich jakości.



Brak pieniędzy na kontrole

Do zmiany rozporządzenia, po interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), doszło dopiero 4 lipca 2019 r. czyli 9 miesięcy po wejściu w życie ustawy. Zdaniem NIK, uniemożliwiło to UOKiK oraz Wojewódzkim Inspektoratom Inspekcji Handlowej pełną skuteczność w eliminowaniu z rynku tych paliw stałych, które nie spełniały norm jakościowych i negatywnie wpływały na środowisko.

Jednak nawet gdyby przepisy zostały doprecyzowane natychmiast, w 2018 r. w budżecie państwa nie zaplanowano środków na badanie jakości paliw stałych. UOKiK zwracał na to uwagę rządowi jeszcze na etapie opiniowania projektu ustawy, w styczniu 2018 r. Mimo to pieniądze na te kontrole zagwarantowano dopiero w 2019 roku. NIK ma także zastrzeżenia do efektywności systemu monitorowania i kontroli jakości paliw stałych. Jak wynika z raportu, średni czas od pozyskania przez WIIH informacji o nieprawidłowościach do momentu wyznaczenia przez UOKiK terminu przeprowadzenia kontroli wynosił do 1 do 3 miesięcy, w skrajnym przypadku ponad rok.