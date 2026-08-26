Nie żyje prof. Tomasz Rogula. Światowej sławy chirurg miał 58 lat

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W wieku 58 lat zmarł prof. Tomasz Rogula – światowej sławy chirurg, specjalista w zakresie chirurgii bariatrycznej i metabolicznej, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Informację o śmierci profesora przekazała kielecka uczelnia. Prof. Rogula odszedł 22 sierpnia w Cleveland w Stanach Zjednoczonych.

Prof. Tomasz Rogula był postacią doskonale znaną zarówno w środowisku medycznym, jak i akademickim. Jego kariera miała wymiar międzynarodowy – przez lata łączył pracę naukową i kliniczną w Polsce, Stanach Zjednoczonych oraz na Bliskim Wschodzie. Był profesorem Case Western Reserve University w Cleveland, a także aktywnie współpracował z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego oraz Uniwersytetem Jagiellońskim.

Specjalista w leczeniu otyłości i chorób metabolicznych

Jego wiedza i doświadczenie były nieocenione w leczeniu otyłości oraz chorób metabolicznych, które w ostatnich dekadach stały się jednym z najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych na świecie. W Polsce pełnił funkcję dyrektora klinicznego oraz ordynatora Kliniki Leczenia Otyłości w Szpitalu na Klinach w Krakowie.

Jego działalność wykraczała poza granice kraju. Był konsultantem w Hamad Medical Corporation w Katarze oraz Mediclinic w Abu Dhabi, gdzie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z lekarzami z różnych zakątków świata.

Nauczyciel i mentor kolejnych pokoleń lekarzy

Jednym z najważniejszych obszarów działalności prof. Roguli była praca akademicka. Od kilkunastu lat związany był z Instytutem Nauk Medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie kształcił przyszłych lekarzy i przekazywał im nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności zdobyte w najlepszych ośrodkach medycznych na świecie.

Jako nauczyciel akademicki był ceniony za profesjonalizm, otwartość i zaangażowanie w rozwój młodych adeptów medycyny. Współpracę z kielecką uczelnią traktował również jako powrót do rodzinnych stron – pochodził bowiem z regionu świętokrzyskiego.