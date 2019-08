Nie przerejestrujesz pojazdu po zakupie? Zapłacisz nawet 1000 złotych kary. Wiadomo już, że takie zmiany w przepisach wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Do tej pory na rejestrację i zgłoszenie sprzedaży auta właściciel także miał trzydzieści dni. Ale tylko w teorii - bo żadna kara za to nie groziła. Od przyszłego roku każdy kto nie zawiadomi starosty o sprzedaży lub kupnie pojazdu w ciągu 30 dni - zapłaci karę od 200 do nawet 1000 złotych!

Właściciele aut czy motocykli, które zostały i zostaną kupione przed końcem roku mogą spać spokojnie.