Prezes NBP Adam Glapiński zapewnił w środę, że ustawę o jawności wynagrodzeń w banku centralnym podpisze obydwoma rękoma. „Płacimy dobrze, ale wymagamy także bardzo dużo” – mówił dziennikarzom podczas konferencji prasowej. „To obłudne” – skomentował tę deklarację w RMF FM senator Marek Borowski. Tego dnia poznaliśmy też projekt zmiany przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków. To reakcja na tragiczny pożar w koszalińskim escape roomie -, zginęło w nim pięć 15-latek. Nie ustaje także dyskusja w sprawie odstrzału dzików. Przeciwko takim planom występuje grupa polskich naukowców. „Dziki nie są winowajcą w rozprzestrzenianiu się ASF” – komentuje z kolei w liście wysłanym do RMF FM myśliwy, pan Sławomir. Ze stanowiskiem pożegnała się wiceminister pracy Elżbieta Bojanowska. Odwołał ją premier. Oto najważniejsze wydarzenia dnia!

Adam Glapiński: W NBP płacimy dobrze, ale wymagamy bardzo dużo

Płacimy dobrze, ale wymagamy także bardzo dużo - mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Dodaje, że jest za jawnością płac, ale prawo nie pozwala na ujawnienie zarobków. Ustawę o jawności wynagrodzeń w NBP podpisze obydwoma rękoma; ale trzeba tej ustawy, żebym mógł to zrobić - podkreślił.



Borowski o wypowiedzi Glapińskiego: To obłudne

Jeżeli chodzi o samą wypowiedź prezesa Glapińskiego, że oto obydwiema rękami podpisałby się pod ustawą (ujawniającą zarobki pracowników NBP - przyp. red.), byleby ona była - to to jest bardzo obłudne. Dlatego, że mniej więcej 1,5 roku temu był projekt ustawy opracowany przez pana Mariusza Kamińskiego z CBA. Przypomnę, to była ustawa o jawności życia publicznego i tam między innymi była kwestia ujawniania zarobków w różnych instytucjach, między innymi w NBP. Do tej ustawy Narodowy Bank Polski dał opinię podpisaną przez prezesa Glapińskiego, gdzie na 11 stronach wyjaśnia, że NBP nie powinien podlegać tej ustawie - mówi w RMF FM senator Marek Borowski.

MSWiA ma projekt zmiany przepisów ws. ochrony przeciwpożarowej budynków

Jest projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. To reakcja na tragiczny pożar, do którego doszło w piątek 4 stycznia w escape roomie w Koszalinie. Zginęło w nim pięć 15-latek.

Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM Paweł Balinowski, najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu szef MSWiA podpisze rozporządzenie ws. regularnych kontroli bezpieczeństwa w tzw. escape roomach.

Ministerstwo Środowiska nie wycofuje się z projektu masowego odstrzału dzików

"Masowy odstrzał dzików odbędzie się w najbliższych tygodniach zgodnie z planem. Nie możemy patrzeć obojętnie na rozwój Afrykańskiego Pomoru Świń w Polsce" - przekonuje minister środowiska Henryk Kowalczyk.



Przeciwko takim planom występuje grupa polskich naukowców. Ponad 300 profesorów - między innymi z Polskiej Akademii Nauk - wysłało list otwarty do premiera z apelem o natychmiastowe wstrzymanie polowań.

Myśliwy: Nie chcemy likwidacji dzików! Pomóżcie nam Państwo w tej walce

"Nie chcemy likwidacji dzików! (...) Pomóżcie nam Państwo w tej walce. Sami nie damy rady" - napisał w liście do naszej redakcji pan Sławomir. Jak podkreślał, to apel w imieniu wielu jego kolegów - myśliwych. Władze "zmuszając nas myśliwych do dokonania totalnej zagłady dzików, doprowadzą do katastrofy ekosystemów w naszym kraju" - podkreślił. "A dziki nie są winowajcą w rozprzestrzenianiu się ASF."

Skrajne niekorzystne propozycje dla polskiego transportu. Jutro głosowanie

Widmo kolejnej porażki w sprawie międzynarodowego transportu drogowego. Tym razem w Parlamencie Europejskim.

Skrajnie niekorzystne propozycje dla Polski, dotyczące międzynarodowego transportu drogowego, przygotowali eurodeputowani z Komisji Transportu PE - ustaliła nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon. Jutro głosowanie w tej sprawie.



Polski rząd przegrywa walkę ze smogiem. Wnioski do programu "Czyste powietrze" nie są przyjmowane

Co najmniej do połowy stycznia nie będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Paweł Balinowski. To flagowy program polskiego rządu w ramach walki ze smogiem. Walki, która według ekspertów Polskiego Alarmu Smogowego nie idzie dobrze. Z 15 punktów przyjętego dwa lata temu planu zrealizowano zaledwie dwa.

Wnioski o dofinansowania nie są przyjmowane od początku roku. Powodem przerwy jest konieczność zaktualizowania systemów informatycznych w związku z nową ulgą podatkową.



Tymczasem na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej aż 33 są w Polskie, w pierwszej dziesiątce mamy 7 naszych miast.



Woźny: Rząd nie wprowadzi zakazu palenia w kominkach

Żyjemy w kraju, w którym w 2000 roku Najwyższa Izba Kontroli po raz pierwszy napisała, że mamy coraz bardziej pogarszającą się jakość powietrza i musimy coś z tym zrobić - powiedział w RMF FM wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pełnomocnik premiera do spraw programu "Czyste Powietrze" Piotr Woźny. Myślę, że ten rok 2018 był rokiem ustanawiania wielu regulacji prawnych, bo regulacji prawnych do walki ze smogiem brakowało - dodał.

Podkreślił, że zostały wydane przepisy pozwalające na ustanowienie "stref niskoemisyjnego transportu". Jeśli władze miasta zdecydują o wprowadzeniu takiego ograniczenia, to takie ograniczenie będzie można wprowadzić. Pierwsza taka strefa została wprowadzona w Krakowie - mówił Woźny. Zapytany o to, czy rząd zakaże palenia w kominkach odpowiedział: "Rząd nie wprowadzi odgórnego zakazu palenia w kominkach".



Dymisja za kontrowersyjny projekt. Elżbieta Bojanowska odwołana

Potwierdziły się wtorkowe informacje dziennikarzy RMF FM. Premier Mateusz Morawiecki odwołał ze stanowiska wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Bojanowską - tę informację potwierdziła rzeczniczka prasowa rządu Joanna Kopcińska.



Tragedia na obozie harcerskim w Suszku. Postawiono pierwsze zarzuty

Zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych usłyszał były Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach. To pierwsza osoba podejrzana w związku z tragedią, do której doszło w obozie harcerskim w Suszku, podczas potężnej nawałnicy, która przez północną Polskę w sierpniu 2017 roku. Zginęły tam dwie nastoletnie harcerki.





GIS ostrzega przed bambusowymi kubkami termicznymi

Główny Inspektorat Sanitarny zaleca, aby nie używać "kubków termicznych bambusowych".

Stwierdzono w nich "migrację formaldehydu", który może zagrażać zdrowiu konsumentów - podał na swojej stronie internetowej GIS.



Nagrody BAFTA: Cztery nominacje dla "Zimnej wojny"

W środę rano ogłoszono nominacje do nagród BAFTA.

Nas cieszą aż cztery szanse dla filmu Pawła Pawlikowskiego "Zimna wojna".



W czwartek protest w JSW. "Ktoś chce żeby firma znalazła się na kolanach"

W czwartek rozpocznie się protest w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Związkowcy nie zgadzają się na odwołanie obecnego prezesa firmy Daniela Ozona. Posiedzenie rady nadzorczej w tej sprawie zaplanowano właśnie na czwartek.

Jakub Błaszczykowski trenował z Wisłą Kraków!

To z pewnością wiadomość dnia dla kibiców Wisły Kraków! Jakub Błaszczykowski pojawił się w ośrodku treningowym Wisły Kraków w Myślenicach i wziął udział w pierwszym treningu drużyny po zimowej przerwie. W tle trwa cały czas wyścig z czasem o uratowanie klubu przed upadłością.



Biliard operacji na sekundę. Francja będzie miała superszybki komputer

Jeden z najszybszych superkomputerów na świecie będzie miała Francja - donoszą nadsekwańskie media. Superkomputer, który będzie w stanie wykonywać ponad biliard operacji na sekundę, ma znacznie ułatwić pracę wielu tamtejszym badaczom.

Obserwatorzy zauważają jednak, że takie kraje jak USA i Chiny maja już w tej chwili superkomputery, których moc obliczeniowa jest wielokrotnie większa, niż maszyna, którą dysponować będą francuscy naukowcy.



