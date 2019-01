„Żyjemy w kraju, w którym w 2000 roku Najwyższa Izba Kontroli po raz pierwszy napisała, że mamy coraz bardziej pogarszającą się jakość powietrza i musimy coś z tym zrobić” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pełnomocnik premiera do spraw programu „Czyste Powietrze” Piotr Woźny. „Myślę, że ten rok 2018 był rokiem ustanawiania wielu regulacji prawnych, bo regulacji prawnych do walki ze smogiem brakowało” – dodał. Podkreślił, że zostały wydane przepisy pozwalające na ustanowienie „stref niskoemisyjnego transportu”. „Jeśli władze miasta zdecydują o wprowadzeniu takiego ograniczenia, to takie ograniczenie będzie można wprowadzić. Pierwsza taka strefa została wprowadzona w Krakowie” – mówił Woźny. Zapytany o to, czy rząd zakaże palenia w kominkach odpowiedział: „Rząd nie wprowadzi odgórnego zakazu palenia w kominkach”.

"Mam bardzo wielki szacunek do Alarmów Smogowych w Polsce. To są ruchy obywatelskie, które doprowadziły do tego, że kwestia jakości powietrza stała się tak ważnym problemem politycznym i społecznym" - mówił Piotr Woźny.

Tzw. minister od smogu zapewnił, że dobrą wiadomością dla osób płacących PIT jest ulga podatkowa. "Myślę, że to będzie jedna z najbardziej popularnych ulg podatkowych w Polsce" - zapewnił.

"To jest gigantyczna ulga, która pozwala do 53 tysięcy zł od podstawy opodatkowania nawet w ciągu sześciu lat można sobie odliczać wydatki. To jest ulga na to, żeby wszystkie prace instalacyjne, remontowe związane z ociepleniem naszego domu odliczyli. To jest też ulga, która pozwala kupować taniej panele fotowoltaiczne, instalacje solarne, pompy ciepła czy też kotły gazowe" - mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Woźny powiedział, że w związku z wprowadzeniem ulgi czasowo został zawieszony program pomocowy "Czyste Powietrze". "Najpóźniej w styczniu na nowo ten nabór zostanie uruchomiony" - powiedział. "Wszyscy ci, którzy złożyli wnioski do końca grudnia te wnioski zostaną rozpoznane i tym osobom, którym się należała dotacja, to one je otrzymają" - zapewnił.

Robert Mazurek: Panie ministrze, pan miał do nas tutaj przyjść, rozumiem, że inhalacji się panu odechciało i pan przyjechał.

Piotr Woźny: Przyjechałem, ale dzisiaj powietrze wyjątkowo łaskawe dla warszawiaków.

Tak, 200 proc. Proszę państwa, pełen spokój, możecie dzieci wyprowadzać, 200 proc. normy to w zasadzie tyle co nic.

Są inne miejsca w Polsce poza Warszawą, gdzie jest gorzej, więc myślę, że powietrze jest łaskawe dla warszawiaków jednak.

Obawiam się, że tego typu ironia przez wielu nas jest odbierana jako gorzka i tak naprawdę nie jestem przekonany, czy to pomoże warszawiakom, takie przekonanie, że jak pojadą do Tomaszowa Mazowieckiego, Rawy Mazowieckiej - czyli niespecjalnie daleko - tam będzie jeszcze gorzej.

Warto w tym przypadku patrzeć na mapę całej Polski, na monitoring jakości powietrza w Polsce i rzeczywiście ta sytuacja jest bardzo zła, pewnie dlatego o tym rozmawiamy.

Rozmawiamy o tym panie ministrze. Doktor nauk medycznych, co prawda polityk przy tym, Władysław Kosiniak-Kamysz mówi tak: Proszę państwa, jak jest taki smog, nie można okien otwierać i wietrzyć mieszkań. Nie można wychodzić na dwór, zwłaszcza to dotyczy dzieci czy osób starszych. Gdzie my żyjemy?

Żyjemy w kraju, gdzie w 2000 roku Najwyższa Izba Kontroli pierwszy raz napisała rządzącym, że mamy coraz bardziej pogarszająca się jakość powietrza i że musimy coś zacząć z tym robić. Żyjemy w kraju, w którym po 17 latach dopiero w expose premiera Morawieckiego pojawił się smog. Czyli żyjemy w kraju, który przez 18 lat wiedział, że ma problemy z jakością powietrza i który nic z tym nie robił.





