"Pacjenci nie skorzystają w maju z całodobowej infolinii NFZ. Nie udało nam się zrealizować obietnicy" - przyznaje w rozmowie z RMF FM minister zdrowia Łukasz Szumowski. Przypomnijmy: na początku lutego szef resortu zdrowia zapowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM, że "za trzy miesiące powinniśmy mieć całodobową infolinię NFZ, gdzie o 01:30 w nocy, jak się obudzimy z potężnym bólem głowy, to możemy się dowiedzieć, gdzie pójść".

Łukasz Szumowski / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Na dziś realny termin uruchomienia całodobowej infolinii to dopiero wrzesień.

Łukasz Szumowski przyznaje wprost, że nie dotrzymał deklaracji, którą złożył w studiu RMF FM.

Firmy, które zgłosiły się do przetargu, zaproponowały oferty daleko przekraczające to, co NFZ zgłosił. Musieliśmy powtórzyć przetarg, to wydłuża czas realizacji projektu o kolejne 2-3 miesiące - przyznaje teraz szef resortu zdrowia w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Dobrołowiczem.

Chcemy, żeby ten ważny projekt zakończył się sukcesem, żeby pacjenci mogli sprawnie z niego korzystać - zapewnia.

A potrzeby są duże, z każdym miesiącem telefonów przybywa. Teraz bowiem pacjenci mogą korzystać z infolinii tylko od poniedziałku do piątku i tylko od 08:00 do 16:00. Jak dowiedział się Michał Dobrołowicz w centrali NFZ, każdego dnia pod numer infolinii dzwonią średnio trzy tysiące ludzi.

Najczęściej pojawiające się obecnie pytania na Telefonicznej Informacji Pacjenta dotyczą:

danych teleadresowych placówek medycznych i gabinetów mających umowę z NFZ, terminów oczekiwania do poradni specjalistycznych,

zasad udzielania świadczeń i funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,

zasad koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego w krajach Unii Europejskiej, w tym EKUZ,

możliwości zawarcia umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Od początku działania Telefonicznej Informacji Pacjenta, tj. od 13 listopada 2018 roku, przeprowadzono już około 330 tysięcy rozmów, czyli miesięcznie średnio około 60 tysięcy, a dziennie właśnie około 3 tysięcy.

Średni czas rozmowy to mniej więcej 3 minuty.

Największe zainteresowanie infolinią pracownicy NFZ obserwują od poniedziałku do środy - w czwartek i piątek widoczne są spadki. W ciągu dnia najwięcej telefonów odbieranych jest w godzinach 09:00-12:00.