Materiały wybuchowe w mieszkaniu mężczyzny, który miał planować zamach na premiera

Do Służby Ochrony Państwa została skierowana wiadomość przez osobę anonimową, do której zostało dołączone nagranie rozmowy dokonanej przez osobę informującą – sygnalistę – z mężczyzną, obywatelem Polski, lat 66, mieszkańcem Wrocławia. W ramach rozmowy, która została zrejestrowana i przekazana, mężczyzna ten informował, że poszukuje osób, które mają takie same przekonania ideologiczne jak on, zmierzające do obalenia ustroju w Polsce, do zmiany władzy przy użyciu siły – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
Z nagrania rozmowy, które zostało przekazane do SOP-u wynika, że wokół mężczyzny skupiło się kilkuset ludzi, w różnym wieku, różnej płci, na całym terenie Polski.
Materiały wybuchowe w mieszkaniu 66-latka
Rzecznik przekazał, że w niedzielę funkcjonariusze przeszukali mieszkanie 66-latka. Ujawniono w nim m.in. improwizowane materiały wybuchowe. Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe, co doprowadziło do zatrzymania właściciela mieszkania – przekazał Skiba.
Jak dodał, w rezultacie zabezpieczono kilkanaście takich materiałów, które zostały przeanalizowane przez biegłego.
Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych – powiedział rzecznik.
Oprócz tego w mieszkaniu znaleziono także kuszę szeroką, bardzo dużą ilość metalowych bełtów o ostrych zakończeniach, a także inne przedmioty przypominające broń. Wstępnie zostały zakwalifikowane jako broń albo alarmowa albo o charakterze pneumatycznym – wyjaśnił Skiba.
Funkcjonariusze zabezpieczyli także listę osób, które nawiązywały kontakt z 66-latkiem oraz sprzęt informatyczny, z którego materiały zostały przekazane do analizy. Jak powiedział prok. Skiba, materiały te były pierwotnie zamieszczane w internecie i wskazują na utworzenie określonej grupy o charakterze ekstremistycznym. Zamieszczone na portalu Facebook informacje, wpisy, filmy w znacznej mierze zostały usunięte bezpośrednio po zatrzymaniu tego mężczyzny - zaznaczył prokurator.
Zdaniem prokuratora Skiby, wszystkie zebrane dowody wskazują na to, że „mamy już do czynienia z przejściem z zamysłu do formy pewnych przygotowań”. Mężczyzna ten pozyskał już pewne osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce – dodał.
9 zarzutów dla Krzysztofa N.
Prokuratura przedstawiła mężczyźnie łącznie 9 zarzutów.
Najbardziej doniosły zarzut to planowanie obalenia siłą władz państwowych m.in. prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów, przy użyciu materiałów wybuchowych gromadzonych przez tego mężczyznę - powiedział prok. Skiba. Grozi mu za to od 2 do 15 lat więzienia.
Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej przekazał również, że kolejne zarzuty dotyczą „nagrań publikowanych w sieci i są to zarzuty propagowania ideologii o charakterze siłowego przejęcia władzy w Polsce, używania przemocy, uzyskania określonych zmian politycznych - chodzi o promowanie wojny napastniczej m.in. na Ukrainie, jak również nawoływania do popełniania przestępstw na tle narodowościowym, etnicznym i rasowym, jak również politycznym”.
Śledczy poinformował, że mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień.
Podkreślił, że pierwszy zarzucany mu czyn dotyczy polityków obecnie rządzących, natomiast kolejne również poprzednio sprawujących władzę.
Rzecznik przekazał, że prokurator podjął decyzję o skierowaniu wniosku o areszt, biorąc pod uwagę rozwojowy charakter tego postępowania, a także kierując się nie tylko surową karą i obawą mataczenia, ale przede wszystkim groźbą popełnienia poważnego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, zwłaszcza że taka groźba była wskazywana przez podejrzanego.
Posiedzenie aresztowe ma odbyć się w środę.
Dodał, że prokuratura dysponuje zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że wobec podejrzanego może być stosowany areszt w warunkach udzielania mu określonych leków.
Zaznaczył, że osiem pozostałych czynów, które usłyszał 66-latek, nie jest zagrożonych bardzo wysokimi karami, ale całokształt informacji, które do tej pory zostały uzyskane, wskazują na konieczność skierowania wniosku o areszt.
Na kolejnym etapie konieczne będzie pozyskanie opinii psychiatrycznej Krzysztofa N.