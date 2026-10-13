Materiały wybuchowe w mieszkaniu mężczyzny, który miał planować zamach na premiera

RMF24

Prokuratura poinformowała, że w mieszkaniu Krzysztofa N., zatrzymanego w związku z podejrzeniem planowania zamachu na m.in. premiera, znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. Jak przekazał rzecznik prokuratury Piotr Skiba, 66-latek poszukiwał w internecie osób, które tak jak on, chcą obalić istniejącą władzę przy użyciu siły.

Do Służby Ochrony Państwa została skierowana wiadomość przez osobę anonimową, do której zostało dołączone nagranie rozmowy dokonanej przez osobę informującą – sygnalistę – z mężczyzną, obywatelem Polski, lat 66, mieszkańcem Wrocławia. W ramach rozmowy, która została zrejestrowana i przekazana, mężczyzna ten informował, że poszukuje osób, które mają takie same przekonania ideologiczne jak on, zmierzające do obalenia ustroju w Polsce, do zmiany władzy przy użyciu siły – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.

Z nagrania rozmowy, które zostało przekazane do SOP-u wynika, że wokół mężczyzny skupiło się kilkuset ludzi, w różnym wieku, różnej płci, na całym terenie Polski.

Materiały wybuchowe w mieszkaniu 66-latka

Rzecznik przekazał, że w niedzielę funkcjonariusze przeszukali mieszkanie 66-latka. Ujawniono w nim m.in. improwizowane materiały wybuchowe. Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe, co doprowadziło do zatrzymania właściciela mieszkania – przekazał Skiba.

Jak dodał, w rezultacie zabezpieczono kilkanaście takich materiałów, które zostały przeanalizowane przez biegłego.

Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych – powiedział rzecznik.

Oprócz tego w mieszkaniu znaleziono także kuszę szeroką, bardzo dużą ilość metalowych bełtów o ostrych zakończeniach, a także inne przedmioty przypominające broń. Wstępnie zostały zakwalifikowane jako broń albo alarmowa albo o charakterze pneumatycznym – wyjaśnił Skiba.

Funkcjonariusze zabezpieczyli także listę osób, które nawiązywały kontakt z 66-latkiem oraz sprzęt informatyczny, z którego materiały zostały przekazane do analizy. Jak powiedział prok. Skiba, materiały te były pierwotnie zamieszczane w internecie i wskazują na utworzenie określonej grupy o charakterze ekstremistycznym. Zamieszczone na portalu Facebook informacje, wpisy, filmy w znacznej mierze zostały usunięte bezpośrednio po zatrzymaniu tego mężczyzny - zaznaczył prokurator.

Zdaniem prokuratora Skiby, wszystkie zebrane dowody wskazują na to, że „mamy już do czynienia z przejściem z zamysłu do formy pewnych przygotowań”. Mężczyzna ten pozyskał już pewne osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce – dodał.

9 zarzutów dla Krzysztofa N.

Prokuratura przedstawiła mężczyźnie łącznie 9 zarzutów.

Najbardziej doniosły zarzut to planowanie obalenia siłą władz państwowych m.in. prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów, przy użyciu materiałów wybuchowych gromadzonych przez tego mężczyznę - powiedział prok. Skiba. Grozi mu za to od 2 do 15 lat więzienia.

Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej przekazał również, że kolejne zarzuty dotyczą „nagrań publikowanych w sieci i są to zarzuty propagowania ideologii o charakterze siłowego przejęcia władzy w Polsce, używania przemocy, uzyskania określonych zmian politycznych - chodzi o promowanie wojny napastniczej m.in. na Ukrainie, jak również nawoływania do popełniania przestępstw na tle narodowościowym, etnicznym i rasowym, jak również politycznym”.

Śledczy poinformował, że mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Podkreślił, że pierwszy zarzucany mu czyn dotyczy polityków obecnie rządzących, natomiast kolejne również poprzednio sprawujących władzę.

Rzecznik przekazał, że prokurator podjął decyzję o skierowaniu wniosku o areszt, biorąc pod uwagę rozwojowy charakter tego postępowania, a także kierując się nie tylko surową karą i obawą mataczenia, ale przede wszystkim groźbą popełnienia poważnego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, zwłaszcza że taka groźba była wskazywana przez podejrzanego.

Posiedzenie aresztowe ma odbyć się w środę.

Dodał, że prokuratura dysponuje zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że wobec podejrzanego może być stosowany areszt w warunkach udzielania mu określonych leków.

Zaznaczył, że osiem pozostałych czynów, które usłyszał 66-latek, nie jest zagrożonych bardzo wysokimi karami, ale całokształt informacji, które do tej pory zostały uzyskane, wskazują na konieczność skierowania wniosku o areszt.

Na kolejnym etapie konieczne będzie pozyskanie opinii psychiatrycznej Krzysztofa N.