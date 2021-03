"Gdyby w Nowym Ładzie znalazły się nasze postulaty, to wtedy nie wykluczam żadnej formy współpracy” – stwierdził w rozmowie z PAP lider Kukiz'15 Paweł Kukiz, pytany o ewentualną współpracę z Prawem i Sprawiedliwością. "Musiałbym mieć stuprocentową gwarancję, że nastąpi zmiana ordynacji wyborczej, że zostaną wprowadzeni sędziowie pokoju, że zostanie wprowadzony pakiet ustaw antykorupcyjnych i antysitwowych, kompetencyjnych" - podkreślił. Jednocześnie zadeklarował, że jest gotów na ustępstwa.

Paweł Kukiz / Radek Pietruszka / PAP

Paweł Kukiz powiedział PAP, że rozmowy jego ugrupowania z Prawem i Sprawiedliwością toczą się na kilku płaszczyznach. Jarosław Sachajko spotyka się z przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukaszem Schreiberem ws. legislacyjnych dot. Nowego Ładu. Były wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka rozmawia z szefem klubu PiS Ryszardem Terleckim o kwestiach politycznych.



Dla nas ten Nowy Ład to są przede wszystkim zmiany ustrojowe, zmiany w legislacji takie, że rzeczywiście wychodzimy z państwa postbolszewickiego i wchodzimy w ideę państwa demokratycznego, obywatelskiego, a postulaty obywatelskie to dla nas podstawa - tłumaczył Kukiz. Nie rozmawiamy o Orlenach, o spółkach Skarbu Państwa, ale konkretnie o postulatach - zastrzegł.



Jeśli opcja polityczna, która ma moce sprawcze, jest w stanie zagwarantować mi dziś realizację postulatów, z którymi przyszedłem w 2015 roku do Sejmu, to jestem gotów na bardzo wiele ustępstw, ponieważ uważam, że postulaty, które niosę, są ponadczasowe i będą skutkowały przez dziesięciolecia, a nie tylko dziś - stwierdził lider Kukiz’15.

W lutym kierownictwo PiS zaakceptowało program Nowy Ład. Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, program zawiera przede wszystkim plany inwestycyjne, ale także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego w czasie po pandemii.