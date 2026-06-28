Koszmar pasażerów pociągu Chełmoński. Awaria lokomotywy i upał

Awaria lokomotywy i pożar w pobliżu
Awaria lokomotywy w szczerym polu, do tego ekstremalny upał i jeszcze pożar w okolicy.
Podróż jak z koszmarów przeżywają pasażerowie pociągu Chełmoński relacji Kraków-Świnoujście.
Jak informuje reporter RMF FM Igor Skrzypek, pociąg opuścił Zieloną Górę, minął miejscowość Czerwieńsk, gdzie trwała akcja gaśnicza pożaru łąk, i zatrzymał się w szczerym polu.
Według najnowszych informacji, lokomotywa nie zostanie naprawiona na miejscu. Pasażerowie mają zostać przetransportowani dalej koleją regionalną.
Skład zastępczy zostanie podstawiony w miejsce, gdzie Chełmoński zakończył podróż.
Upały paraliżują kolej
To nie jedyne utrudnienia, z jakimi muszą mierzyć się dziś podróżni.
Kolejarze ostrzegają, że ekstremalnie wysokie temperatury powodują nie tylko awarie taboru, ale również trakcji.
Awaria sieci trakcyjnej spowodowała wstrzymanie ruchu na odcinku Modlin - Legionowo na Mazowszu. Podróż zakończyły dwa pociągi Kolei Mazowieckich oraz PKP Intercity relacji Kraków - Olsztyn.
„To szczególnie niebezpieczne w takie upały – bo wtedy w pociągu nie ma zasilania potrzebnego do uruchomienia klimatyzacji” – podkreślają pracownicy kolei.
PKP apeluje: rozważcie rezygnację z podróży
W związku z falą upałów i licznymi awariami, przewoźnik apeluje do pasażerów o rozważenie rezygnacji z podróży koleją w ciągu najbliższych godzin.