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Koszmar pasażerów pociągu Chełmoński. Awaria lokomotywy i upał

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 czerwca (13:33) Aktualizacja: Dzisiaj, 28 czerwca (14:31)

Pasażerowie pociągu Chełmoński relacji Kraków-Świnoujście przeżywają prawdziwy koszmar. Skład zatrzymał się w szczerym polu po awarii lokomotywy, a sytuację pogarsza 40-stopniowy upał. W okolicy doszło także do pożaru. Podróżni czekają na podstawienie pociągu zastępczego.

Koszmar pasażerów pociągu Chełmoński. Awaria lokomotywy i upał
upalne popołudnie na torach kolejowych_crop_966x643 /Shutterstock

Awaria lokomotywy i pożar w pobliżu

Awaria lokomotywy w szczerym polu, do tego ekstremalny upał i jeszcze pożar w okolicy.

Podróż jak z koszmarów przeżywają pasażerowie pociągu Chełmoński relacji Kraków-Świnoujście. 

Jak informuje reporter RMF FM Igor Skrzypek, pociąg opuścił Zieloną Górę, minął miejscowość Czerwieńsk, gdzie trwała akcja gaśnicza pożaru łąk, i zatrzymał się w szczerym polu. 

Według najnowszych informacji, lokomotywa nie zostanie naprawiona na miejscu. Pasażerowie mają zostać przetransportowani dalej koleją regionalną. 

Skład zastępczy zostanie podstawiony w miejsce, gdzie Chełmoński zakończył podróż.

 Upały paraliżują kolej

To nie jedyne utrudnienia, z jakimi muszą mierzyć się dziś podróżni. 

Kolejarze ostrzegają, że ekstremalnie wysokie temperatury powodują nie tylko awarie taboru, ale również trakcji. 

Awaria sieci trakcyjnej spowodowała wstrzymanie ruchu na odcinku Modlin - Legionowo na Mazowszu. Podróż zakończyły dwa pociągi Kolei Mazowieckich oraz PKP Intercity relacji Kraków - Olsztyn. 

„To szczególnie niebezpieczne w takie upały – bo wtedy w pociągu nie ma zasilania potrzebnego do uruchomienia klimatyzacji” – podkreślają pracownicy kolei.

 PKP apeluje: rozważcie rezygnację z podróży

W związku z falą upałów i licznymi awariami, przewoźnik apeluje do pasażerów o rozważenie rezygnacji z podróży koleją w ciągu najbliższych godzin. 


 

Źródło: RMF FM
Tagi: PKP awaria

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