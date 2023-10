"Ci, którzy na nas głosowali, chcą zmiany rządu, odsunięcia PiS-u od władzy" - mówił w specjalnej powyborczej Rozmowie w RMF FM prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i jeden z liderów Trzeciej Drogi - Władysław Kosiniak-Kamysz. "Wykluczam koalicję z PiS-em. Szliśmy z hasłem "Albo Trzecia Droga, albo trzecia kadencja PiS-u". To hasło bardzo mocno przemówiło do wielu wyborców" - podkreślał.

Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24

Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził w RMF FM, że politycy partii opozycyjnych nie rozmawiali jeszcze o tym, kto będzie ich wspólnym kandydatem na premiera. Wszystkie scenariusze są możliwe - zapewniał. Będzie rozmowa, będzie decyzja. Nie będę dzielił skóry na niedźwiedziu. Zobaczymy, jakie będą ostateczne wyniki - tłumaczył.

Robert Mazurek dopytywał swojego gościa, czy Trzecia Droga będzie mieć w Sejmie jeden klub, a może dwa oddzielne - PSL-u i Polski 2050. Nie miałbym nic przeciwko, żeby był jeden klub. Porozmawiamy o tym, jak będą ostateczne wyniki - zapowiedział szef ludowców.

Jakie resorty chciałaby objąć w nowym rządzie Trzecia Droga? Nas bardzo interesują sprawy gospodarcze, sprawy obronności, sprawy bezpieczeństwa żywnościowego - wyliczał Kosiniak-Kamysz. Nie chciał jednak odpowiedzieć na pytanie, jakie stanowisko sam zamierza objąć.

Kosiniak-Kamysz zaapelował w RMF FM do prezydenta Andrzeja Dudy, by przed powierzeniem komuś misji tworzenia rządu, przeprowadził konsultacje z formacjami, które są do tego zdolne. To byłoby bardzo dobre - tłumaczył. Jeżeli większość naszych rodaków przy takiej frekwencji wskaże zmianę rządu, inną koalicję niż ta, która dzisiaj rządzi to uważam, że pan prezydent powinien porozmawiać z tymi środowiskami politycznymi i zastanowić się. Konstytucja nie obliguje go do wyznaczenia kandydata z ugrupowania, które zajęło pierwsze, drugie czy trzecie miejsce - dodał.