Rada nadzorcza Banku Pekao odwołała sześciu członków zarządu, w tym Leszka Skibę z funkcji prezesa - wynika z komunikatu Banku. Jak podano, rada powołała Roberta Sochackiego do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa i powierzyła mu kierowanie pracami zarządu.

Leszek Skiba / Albert Zawada / PAP

"Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (...) informuje, iż rada nadzorcza banku w dniu 8 maja 2024 r. podjęła uchwały o odwołaniu z końcem dnia ze składu zarządu banku: pana Leszka Skiby, pana Jarosława Fuchsa, pana Jerzego Kwiecińskiego, pana Wojciecha Werochowskiego, pana Pawła Strączyńskiego, pana Piotra Zborowskiego" - wskazano w komunikacie.

Zaznaczono, że uchwały o odwołaniach weszły w życie z chwilą podjęcia. Jednocześnie rada podziękowała dotychczasowym członkom zarządu za ich wkład w rozwój Banku.

"Rada nadzorcza podjęła również uchwałę w sprawie otwartego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa i stanowiska wiceprezesów zarządu banku" - wyjaśniono.

"Rada nadzorcza delegowała następujących członków Rady Nadzorczej: 1. pana Roberta Sochackiego do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa zarządu od 9 maja 2024 r., z jednoczesnym powierzeniem kierowania pracami zarządu, 2. panią Annę Wawrzyńczak-Palynyczak do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa zarządu od dnia 9 maja 2024 r., na okres do trzech miesięcy z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia delegacji" - wskazano w komunikacie.

Bank Pekao SA powstał w 1929 r., obecnie jest drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 317 mld zł aktywów. Ma drugą co do wielkości sieć oddziałów, obsługuje 6,8 mln klientów. Od 1998 r. Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Największym akcjonariuszem Banku z 20 proc. akcji jest PZU, a drugim Polski Fundusz Rozwoju z 12,80 proc.