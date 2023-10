Zanim dojdzie do tworzenia nowego rządu, nowi posłowie najpierw będą musieli wybrać spośród siebie marszałka Sejmu. To będzie tak naprawdę pierwszy test na to, kto po wczorajszych wyborach będzie miał w Sejmie większość. Stanowisko marszałka będzie pierwszym do obsadzenia w ramach nowego podziału.