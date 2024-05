Śledztwo ws. sędziego Szmydta

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, jest śledztwo w sprawie sędziego Tomasza Szmydta. Taką decyzję podjęła Prokuratura Krajowa po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego.

Podstawą śledztwa są przepisy Kodeksu karnego mówiące o szpiegostwie. W przypadku Tomasza Szmydta chodzi konkretnie o §2 art. 130 - "Kto, biorąc udział w działalności obcego wywiadu albo działając na jego rzecz, udziela temu wywiadowi wiadomości, której przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności".

Decyzja Prokuratury Krajowej została podjęta po postępowaniu sprawdzającym. Śledztwo prowadzi prokurator z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Warszawie.

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że podstawowym celem śledztwa jest ustalenie wszelkich okoliczności związanych z ewentualną współpracą sędziego z obcym wywiadem, w tym przede wszystkim zakresu udzielanych wiadomości. W toku postępowania analizowana będzie między innymi jego sytuacja majątkowa, osobista i zawodowa - zwrócił uwagę prokurator.

Służby badają związki sędziego ze środowiskiem kiboli

Jak wcześniej informowaliśmy, służby specjalne badają związki sędziego Szmydta ze środowiskiem kiboli. Chodzi m.in. o to, czy brał on udział w inspirowaniu wpływowych pseudokibiców do podgrzewania nastrojów antyukraińskich.