Adamczyka na stanowisku zastąpić ma Łukasz Kmita, poseł PiS, były wojewoda małopolski, startujący ostatnio bez powodzenia w wyborach na prezydenta Krakowa.

Decyzja weszła w życie z dniem podjęcia.

Zmiana jest dość niespodziewana, ma ona prawdopodobnie związek z poniedziałkowymi wydarzeniami w sejmiku małopolskim.

Marszałkowska porażka Kmity

Łukasz Kmita zgodnie z partyjnymi ustaleniami miał zostać marszałkiem Małopolski. Sprawa wydawała się przesądzona, ponieważ PiS ma sejmiku bezpieczną przewagę nad radnymi PO i Trzeciej Drogi. Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło do sejmiku 21 radnych, tymczasem opozycja dysponuje jedynie 18 mandatami.

Okazało się jednak, w klubie PiS doszło do rozłamu i Łukasz Kmita poniósł w głosowaniu klęskę. Opowiedziało się za nim zaledwie 13 z 21 radnych PiS, choć był jedynym kandydatem tej partii.

Głosowanie było tajne; jego oponenci w kuluarach wskazywali, że Kmita nie powinien być marszałkiem, ponieważ nie jest radnym sejmiku, lecz posłem. Niektórzy byli także rozczarowani jego wynikiem w wyborach na prezydenta Krakowa (zajął trzecie miejsce z wynikiem 19,79 proc., przegrywając w I turze z Aleksandrem Miszalskim oraz Łukaszem Gibałą). Na wynik głosowania wpłynęła jednak przede wszystkim rywalizacja tocząca się od lat w małopolskim PiS między środowiskami skupionymi wokół Beaty Szydło i Ryszarda Terleckiego.

Łukasz Kmita uchodzi za człowieka Ryszarda Terleckiego - jego porażka w głosowaniu w sejmiku została przez partyjną centralę odebrana jako efekt rywalizacji dwóch środowisk.

Rozłam w PiS

O rozłam w małopolskim PiS pytani byli w ostatnich dniach czołowi politycy partii, w tym także Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS w środę tonował nastroje: No bunt jak bunt, to jest kwestia tam pewnych różnic zdań - mówił dziennikarzom. Gdy padło pytanie, czy poseł Kmita nie podoba się lokalnym działaczom, odparł: Czasem nowi ludzie, tacy, którzy cokolwiek, no powiedzmy sobie z wyższej półki w sensie intelektualnym, niektórym się nie podobają.

Beata Szydło, europosłanka PiS z Małopolski, była szefowa jej wojewódzkich struktur, mówiła w środę dziennikarzom: Jeżeli Platforma Obywatelska liczy na to, że przejmie Małopolskę, to się pomyliła. Nie przejmie. Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło.

Jarosław Kaczyński ostatecznie zdecydował się postawić na Łukasza Kmitę.