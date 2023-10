Według sondażowych danych w niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu wzięło udział niemal 73 procent uprawnionych do głosowania Polaków. A to oznacza, że może to być rekordowa frekwencja w historii wyborów w III RP.

Kolejka osób oczekujących na oddanie głosu przed siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 124 w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP Zobacz również: Kraków: Głosowanie zakończyło się po godz. 23:00. "Rozległy się brawa"

Do 3 nad ranem trwało głosowanie w komisji na Jagodnie we Wrocławiu *** POLSKA DZIEŃ PO WYBORACH – W RMF24.PL ŚLEDZIMY WYDARZENIA W KRAJU NA BIEŻĄCO. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE, NAJNOWSZE DANE I KOMENTARZE ZBIERAMY DLA WAS W NASZEJ RELACJI DNIA Prawie 73 proc. uprawnionych wzięło udział w wyborach parlamentarnych. Dla kogo ta wysoka frekwencja będzie najkorzystniejsza? Jeśli posługujemy się wciąż wynikami sondażowymi exit poll - to zdecydowanie dla opozycji - donosi dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski. Trzymając się tych wyników na PiS zagłosowało około 8 mln wyborców - niemal tyle samo co 4 lata temu, mimo że do urn poszło zdecydowanie więcej osób. PiS nie poszerzyło więc kręgu swoich wyborców - zauważa nasz dziennikarz. Szturm na wybory był paliwem opozycji. Na Koalicję Obywatelską zagłosowało o ponad 1,7 mln osób więcej, niż 4 lata temu. Lewica straciła ponad 1,5 mln wyborców, ale za to Trzecia Droga w porównaniu do wyniku samego PSL 4 lata temu zebrała ponad 1 mln głosów więcej. Widać też, że znaczący - być może kluczowy udział w tym wyniku - mieli najmłodsi wyborcy. Do urn poszło prawie 69 procent wyborców do 29. roku życia. Najliczniej zagłosowali mieszkańcy miast od 200 do 500 tysięcy mieszkańców - 81,5 procent. Najsłabiej zagłosowała wieś - 69,5 procent. / Grafika RMF FM / Grafika RMF FM Sondaż Ipsos late poll – jak rozkładają się głosy Sondaż Ipsos late poll wskazuje PiS jako zwycięzcę wyborów do Sejmu z wynikiem 36,6 proc. Inne komitety otrzymały: KO - 31 proc.

Trzecia Droga - 13,5 proc.

Lewica - 8,6 proc.

Konfederacja - 6,4 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 2,4 proc. / Grafika RMF FM

Z sondażu Ipsos, zrealizowanego dla TVP, TVN i Polsat, tzw. late poll wynika, że rozkład mandatów w Sejmie przy takich wynikach wyglądałby następująco: PiS - 198 mandatów,

Koalicja Obywatelska - 161 mandatów,

Trzecia Droga - 57 mandatów,

Lewica - 30 mandatów,

Konfederacja - 14 mandatów.

Sondażowe wyniki wyborów. W których województwach wygrywa KO, a w których PiS? / RMF FM Opracowanie: Joanna Potocka