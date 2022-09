"Poprosiłem ministra aktywów państwowych, pana premiera Sasina, aby ograniczył, wyeliminował ekstra premie, bonusy w spółkach Skarbu Państwa dla zarządów" - zapowiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. "Będę czuwał nad tym, aby było we właściwy sposób wykonywane" - dodał.

Jacek Sasin i Mateusz Morawiecki / Darek Delmanowicz / PAP

Premier Mateusz Morawiecki nie wyjaśnił, na jak długo chce wyeliminować premie dla zarządów Spółek Skarbu Państwa. Nie wiadomo też, od kiedy miałoby obowiązywać takie rozwiązanie i jak szef rządu chce to rozwiązać od strony formalno-prawnej.

Na konferencji premier mówił też o innego rodzaju ograniczeniach wydatków - tym razem po stronie administracji. Administracja rządowa, ale także administracja samorządowa jest zobowiązana do zmniejszenia zużycia prądu o 10 proc. już od najbliższego czasu. Nie od 1 stycznia, tylko chcemy, żeby to było od 1 października, ponieważ każda nie zużyta megawatogodzina (...) jest oszczędnością polskiej gospodarki, polskich rodzin - powiedział Morawiecki. Dopytywany o to, co stanie się, gdy jakaś instytucja administracji rządowej nie zmniejszy zużycia prądu o 10 proc., zapowiedział, że wyciągane będą wtedy "konsekwencje personalne i budżetowe". W odniesieniu do samorządów rozwiązania zostaną zaproponowane - zastrzegł.

Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne, uliczne to nasz kolejny duży krok - rozwiązanie, które wypracowaliśmy razem z wieloma samorządami i które będzie służyło Polakom i oszczędności energii. To oświetlenie uliczne, oświetlenie zewnętrzne chcemy, aby było zmodernizowane w taki sposób, aby zużywało mniej energii. (...) W całej Polsce rozpoczniemy taki program. Przygotujemy odpowiednie wsparcie dla samorządów, aby jak najszybciej, jeszcze tej zimy przystąpić do realizacji tego programu, który potrwa pewnie kilka kwartałów - poinformował szef rządu.