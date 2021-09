Rząd nie obawia się kar finansowych nakładanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za brak reakcji na wyrok dotyczący Izby Dyscyplinarnej. Dziś z wnioskiem o nałożenie grzywny wystąpiła Komisja Europejska.

Ministrowie przekonują, że częściowo rząd już odpowiedział na unijne orzeczenie, bo Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego wstrzymała przyjmowanie nowych spraw. Unijny trybunał oczekiwał jednak, że instytucja zostanie zlikwidowana. Taki projekt, jak deklaruje rzecznik rządu Piotr Müller, też się pojawi:

W tej chwili prace trwają na poziomie rządu, natomiast nie wykluczam, że dojdzie do jakiegoś konsensusu i wspólnego projektu. Jak będzie projekt ustawy, to wtedy będę się odnosił do tego, jak on będzie przyjęty przez rząd - mówi Müller.



Zapowiedzi stworzenia takich przepisów padają już od kilku tygodni i to bez żadnego efektu. Rząd częściowo przerzuca odpowiedzialność za wykonanie wyroku europejskich sędziów na polski Sąd Najwyższy.

Władza wykonawcza jest niezależna od władzy sądowniczej. Wyrok TSUE może być stosowany przez Sąd Najwyższy - mówi rzecznik rządu.



Jednak, jak zauważa reporter RMF FM, politycy odpowiadają za rozwiązaniami, które doprowadziły do kryzysu na linii Warszawa-Bruksela. Nad projektem dotyczącym przyszłości Izby Dyscyplinarnej ma też pracować Kancelaria Prezydenta.



Przypomnijmy, że Komisja Europejska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o kary finansowe dla Polski za niewykonanie postanowienia wiceprezes unijnego trybunału o natychmiastowym zamrożeniu działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (z 14 lipca).



Bruksela wszczęła także postępowanie w związku z niewykonaniem przez polskie władze wyroku TSUE z 15 lipca.



Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości muszą być przestrzegane w całej Unii Europejskiej. Jesteśmy gotowi do współpracy z polskimi władzami, aby znaleźć wyjście z tego kryzysu - zaznaczyła wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova.