Wciąż długie kolejki do lekarzy i średnio ponad tysiąc złotych, jakie rocznie trzeba dopłacać z prywatnych pieniędzy do opieki zdrowotnej. To największe problemy, z jakimi – mimo coraz większej części PKB wydawanej na zdrowie – zmagają się polscy pacjenci. Taki wniosek wypływa z raportu Naczelnej Rady Lekarskiej i Fundacji „My pacjenci”.

REKLAMA