W środę na polskie drogi wyjedzie ok. 5 tys. policjantów. Funkcjonariusze będą kontrolować w szczególności okolice przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych oraz skrzyżowań - poinformował podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Wzmożone kontrole policji są związane z akcją "niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". W godz. 6-22 na drogi wyjedzie około 5 tys. policjantów, czyli o ok. 1 tys. więcej niż zwykle.



Będziemy w szczególności w miejscach najbardziej zagrożonych, tam gdzie wypadki mogą powstawać, bądź powstają z udziałem pieszych, a więc okolice skrzyżowań, ruchliwe ulice, przejścia dla pieszych, również przejazdy dla rowerzystów - powiedział Kobryś. Jak dodał, działania mają spowodować zmniejszenie liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów.



Z danych przekazanych przez Komendę Główną Policji wynika, że w tym roku (do 30 września) na drogach doszło do 4433 wypadków z udziałem pieszych, w których zginęło 494 z nich, a 4030 osób zostało rannych.

Jeżeli chodzi o wypadki z udziałem pieszych i rannych to łączy się to z ogólną tendencją jaką mamy w Polsce, czyli o 10 proc. mniej wypadków, o 10 proc. mniej osób rannych, ale w tym roku liczba ofiar śmiertelnych w kategorii pieszych wzrosła o 9 - zaznaczył Kobryś. Zauważył poprawę jeśli chodzi o stosowanie się do obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym. Coraz częściej odblaski noszą i piesi i rowerzyści.

My jednak chcemy więcej. Chcemy, żeby ludzie nosili je w obszarze zabudowanym i żeby traktowali odblaski jako element ubioru, jak portfel. Wychodzą z domu i sprawdzają - mam telefon, mam portfel, to trzecią rzeczą do sprawdzenia niech będzie element odblaskowy - podkreślił.