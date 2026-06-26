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Policjanci z Pińczowa (woj. świętokrzyskie) zatrzymali 19-latka, który w swoim domu na terenie gminy przechowywał kilkanaście skorpionów oraz egzotycznego pająka. Mężczyzna oferował niebezpieczne zwierzęta na sprzedaż w internecie. Grozi mu do 5 lat więzienia.

W piątkowy poranek funkcjonariusze zapukali do jednego z domów na terenie gminy Pińczów. Podejrzenia kryminalnych szybko się potwierdziły – w pokoju na piętrze znaleziono 14 skorpionów gatunku Tityus stigmurus oraz ptasznika białokolanowego.

Jak ustalili policjanci, 19-latek nie tylko posiadał niebezpieczne zwierzęta, ale również oferował je na sprzedaż za pośrednictwem internetu. Posiadanie i obrót takimi gatunkami może być nie tylko nielegalny, ale stanowić także poważne zagrożenie dla ludzi.

Młody mężczyzna został zatrzymany i usłyszy zarzuty. Za nielegalne posiadanie i handel egzotycznymi zwierzętami grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest w toku.

Bardzo groźny skorpion

Tityus stigmurus to jeden z najniebezpieczniejszych skorpionów występujących w Brazylii, szczególnie w regionach północno-wschodnich kraju. Gatunek ten osiąga długość do 7 centymetrów i charakteryzuje się żółtobrązowym ubarwieniem z ciemnymi plamami na grzbiecie.

Skorpiony te coraz częściej pojawiają się w pobliżu ludzkich siedzib, zarówno na terenach wiejskich, jak i miejskich. Są aktywne głównie nocą, a ich ukąszenia stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla dzieci i osób starszych. Jad Tityus stigmurus może wywołać silny ból, obrzęk, a także objawy ogólnoustrojowe, takie jak nudności, wymioty czy zaburzenia oddychania. W ciężkich przypadkach konieczne jest podanie surowicy.

Według brazylijskich służb zdrowia, ukąszenia przez Tityus stigmurus są jedną z głównych przyczyn hospitalizacji związanych ze skorpionami w tym kraju. Eksperci apelują o zachowanie ostrożności, szczególnie w miejscach, gdzie skorpiony mogą się ukrywać – pod kamieniami, w szczelinach czy w ogrodach.

Mniej groźny ptasznik

Ptasznik białokolanowy (Acanthoscurria geniculata) to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych gatunków ptaszników hodowanych w terrariach. Pochodzi także z tropikalnych rejonów Brazylii, gdzie zamieszkuje wilgotne lasy deszczowe.

Ptasznik białokolanowy osiąga imponujące rozmiary – dorosłe osobniki mogą mieć rozpiętość odnóży nawet do 20 cm. Charakterystyczną cechą tego gatunku są białe „kolana” na odnóżach, które kontrastują z ciemnym, niemal czarnym ubarwieniem reszty ciała. Pająk ten prowadzi naziemny tryb życia, kopiąc nory lub ukrywając się pod korzeniami i kamieniami.

Jad ptasznika białokolanowego nie jest groźny dla człowieka – jego ukąszenie porównywane jest do użądlenia pszczoły i zazwyczaj wywołuje jedynie miejscowy ból, zaczerwienienie i obrzęk. Większym zagrożeniem mogą być włoski parzące, które pająk zrzuca w sytuacji zagrożenia – mogą one powodować podrażnienia skóry i błon śluzowych.