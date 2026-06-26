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W interesie Polski jest, aby środki na odbudowę Ukrainy trafiły do polskich przedsiębiorstw – podkreślił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas spotkania z mieszkańcami Ryk (woj. lubelskie). Polityk apelował o pragmatyzm w relacjach z Ukrainą i ostrzegał, że w przypadku pogorszenia stosunków, kontrakty mogą przejąć firmy z Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas piątkowego spotkania w Rykach podkreślił, że potencjalna odbudowa Ukrainy to szansa dla polskich przedsiębiorstw i pracowników. Jeśli my tego nie zrobimy, pogniewamy się na Ukraińców i zamkniemy granice, to umowy z Ukrainą podpiszą Niemcy, Francuzi, Anglicy. Trzeba racjonalnie o tym wszystkim myśleć – mówił Czarzasty.

Oceniając Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC), która odbyła się w Gdańsku, marszałek Sejmu przyznał, że choć mogło być lepiej, Polska dobrze poradziła sobie z organizacją wydarzenia. Sytuacja polityczna między Polską a Ukrainą w tej chwili nie jest dobra i wszyscy mądrzy szukają wyjścia – zaznaczył. Czarzasty zwrócił uwagę na pragmatyczne podejście premier Ukrainy Julii Swyrydenko oraz przygotowanie polskiego rządu do rozmów z przedsiębiorcami. Podpisaliśmy bardzo wiele umów – dodał.

Pamięć o Wołyniu, ale i potrzeba dialogu

Marszałek Sejmu podkreślił, że o zbrodni wołyńskiej należy pamiętać, jednak „gdzieś musi być tego kres” i „z całej tej sytuacji trzeba jakoś wyjść”. Ukraina wcześniej czy później będzie wchodziła do Unii Europejskiej. Musimy zabezpieczać polskich rolników, polski przemysł – mówił Czarzasty.

Polityk zaapelował do wszystkich o „krok w tył” i „kubeł zimnej wody na głowę”. Żebyśmy podchodzili do tego pragmatycznie, a nie emocjami, wyzwiskami, kłótniami, inwektywami, bo to do niczego nie prowadzi – podkreślił.

Dwudniowa konferencja URC 2026 w Gdańsku zgromadziła 7,5 tys. uczestników, blisko 70 oficjalnych delegacji oraz ponad 30 delegacji organizacji międzynarodowych. Podpisano prawie 200 umów, porozumień i listów intencyjnych. Wydarzenie odbyło się w cieniu napięć polsko-ukraińskich, m.in. po decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”, co pociągnęło za sobą decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.