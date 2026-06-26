RMF24

Nawet jeśli Rosja przegra wojnę z Ukrainą, nie przestanie być głównym zagrożeniem dla Europy – ostrzega ekspert. Najnowsze analizy wskazują, że Kreml jest zdeterminowany, by odbudować i zmodernizować swoje siły zbrojne w zaskakująco krótkim czasie. „Wywrócenie obecnego porządku międzynarodowego pozostanie celem Kremla” – pisze w „Foreign Affairs” Michael Kofman były dyrektor programu badania Rosji w amerykańskim ośrodku federalnym CNA, obecnie ekspert ds. rosyjskich sił zbrojnych w think tanku Carnegie Endowment for International Peace.

Mimo poważnych strat na froncie, stagnacji gospodarczej i fatalnej sytuacji demograficznej, Rosja wciąż pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa kontynentu. Kofman podkreśla, że nawet jeśli Moskwa poniesie klęskę w wojnie przeciwko Ukrainie, jej ambicje i możliwości militarne nie zostaną pogrzebane na długo.

„Pełna rekonstrukcja jej sił zbrojnych jest w zasadzie pewnikiem, a wywrócenie obecnego porządku międzynarodowego pozostanie celem Kremla” – alarmuje Michael Kofman, ekspert ds. rosyjskich sił zbrojnych.

Odbudowa armii – szybciej niż przewidywano

Według najnowszych analiz Rosja może zaskoczyć świat tempem odbudowy swojego potencjału militarnego. Szacuje się, że już w ciągu pięciu do siedmiu lat Kreml będzie w stanie ponownie zagrozić wybranym państwom NATO. Nawet jeśli proces ten potrwa nieco dłużej, to – jak podkreśla Kofman – z perspektywy wojskowych planistów to wciąż bardzo krótki okres.

Rosyjska armia, mimo ogromnych strat, nie została złamana. Wręcz przeciwnie – jej liczebność wzrosła z 850 tysięcy do 1,3 miliona żołnierzy, a wiele formacji podwoiło lub potroiło swoje rozmiary. „Produkcja amunicji, dronów czy systemów obronnych przyspieszyła” – zauważa Kofman. Armia zyskała także nowe jednostki specjalizujące się m.in. w rekonesansie, ataku czy walce elektronicznej.

NATO musi być gotowe na nowe wyzwania

Ekspert ostrzega, że choć siły NATO mają przewagę nad Rosją, to jednak będą musiały dostosować się do zmian i innowacji w rosyjskiej armii. Zagrożenie ze strony Moskwy nie ogranicza się jedynie do bezpośredniej konfrontacji militarnej – Kreml może podminowywać jedność Sojuszu, zwłaszcza jeśli zaangażowanie USA w Europie pozostanie niepewne.

Różnice w ocenach stanu rosyjskiej armii wynikają z różnych scenariuszy konfliktu. „Siła potrzebna do przeprowadzenia transgranicznej operacji wojskowej na ograniczoną skalę jest zupełnie inna niż ta, jakiej wymagałaby inwazja na Polskę” – wyjaśnia Kofman.

Rosyjska armia potrzebuje zmiany

Największym wyzwaniem dla Kremla będzie natomiast zmiana kultury wojskowej. „Zmiana jej kultury (...), która polega na zbyt scentralizowanym systemie podejmowania decyzji, budowaniu dyscypliny poprzez przemoc, a nie profesjonalizm, braku wzajemnego zaufania między żołnierzami a dowódcami, częstym fałszowaniu raportów z walk” – wylicza ekspert. Korupcja pozostaje wszechobecna, a niektórzy żołnierze płacą za to, by nie uczestniczyć w atakach.

Mimo tych problemów nie można lekceważyć potencjału rosyjskiej armii. „Kuszące – ale niebezpieczne – jest generalizowanie na podstawie tego, jak Rosja radzi sobie na Ukrainie w 2026 roku i przyjmowanie, że daje to pojęcie o tym, jak wyglądałby początek wojny między Rosją i NATO” – ostrzega Kofman.