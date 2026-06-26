RMF24

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w piątek, że może wprowadzić 100-procentowe cła na produkty importowane z krajów, które zdecydują się na wprowadzenie podatku od usług cyfrowych obejmującego amerykańskie firmy technologiczne. Podkreślił przy tym, że taka decyzja zostałaby podjęta niezależnie od wcześniej zawartych umów międzynarodowych.

„Wiele krajów europejskich dyskutuje o rychłym wprowadzeniu podatku od usług cyfrowych dla amerykańskich firm. Niektóre z tych krajów są bliskie wprowadzenia tego podatku. Niniejszym oświadczeniem pragniemy poinformować, że każdy kraj, który nałoży taki podatek, zostanie natychmiast obciążony 100 proc. CŁEM na wszystkie towary wysyłane do Stanów Zjednoczonych Ameryki” - napisał Trump we wpisie na Truth Social.

„To CŁO zastąpi umowy handlowe zawarte z tym krajem, niezależnie od tego, czy zostały wdrożone, podpisane, czy nie” - dodał.

Polska pracuje nad podatkiem cyfrowym

Nad podatkiem, który nie podoba się gospodarzowi Białego Domu, pracuje także Polska.

W maju informowaliśmy, iż z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że rząd miałby przyjąć projekt ustawy w sprawie podatku cyfrowego w trzecim kwartale tego roku. Projekt zgłosiło Ministerstwo Cyfryzacji.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański mówił, że „to Polska ustala, jakie są w Polsce podatki”, a firmy sektora nowych technologii muszą płacić nad Wisłą podatki tak jak wszyscy inni.

Podstawą opodatkowania byłby przychód podatnika z określonych usług świadczonych na terytorium RP, należny lub otrzymany w okresie rozliczeniowym. Stawka podatku wynosiłaby maksymalnie 3 proc. Podatek byłby pomniejszany o kwotę CIT.

Płatnikiem podatku byłyby podmiot lub skonsolidowana grupa rachunkowa, których łączne przychody światowe w poprzednim okresie rozliczeniowym przekraczają 1 mld euro, a w Polsce 25 mln zł, niezależnie od ich rezydencji podatkowej lub siedziby.