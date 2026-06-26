RMF24

Fala ekstremalnych upałów paraliżuje Niemcy. Poziom wody w Jeziorze Bodeńskim jest najniższy w historii czerwcowych pomiarów, a na północy kraju płonie 130 hektarów dawnego poligonu. Dwie trzecie terytorium Francji wciąż znajduje się w strefie wysokich temperatur. W Paryżu władze ostrzegają przed możliwym odwołaniem wydarzeń publicznych, a w całym kraju rośnie liczba tragicznych utonięć.

W wyniku utrzymujących się upałów poziom wody w Jeziorze Bodeńskim spadł do najniższej wartości w historii czerwcowych pomiarów. Wodowskaz w Konstancji wskazał zaledwie 3,30 metra, czyli o około metr mniej niż wynosi wieloletnia średnia (4,32 m) – poinformował tygodnik „Der Spiegel”. Sytuacja budzi niepokój ekologów i lokalnych władz.

Wysokie temperatury prowadzą do spadku zawartości tlenu w wodzie, co zagraża rybom w zbiornikach i rzekach. W rejonie Palzem nad Mozelą w Nadrenii-Palatynacie stężenie tlenu spadło już poniżej krytycznej granicy dla życia ryb – podało ministerstwo środowiska tego landu. Temperatury wody w Renie i Mozeli miejscami przekraczają 27 st. C.

Na dawnym sowieckim poligonie koło Neustrelitz w Meklemburgii-Pomorzu Przednim ponownie rozgorzał pożar. Obecnie płonie tam 130 hektarów lasu – informuje portal Tagesschau. Wiatr spycha ogień w stronę linii kolejowej, wzdłuż której budowana jest bariera ochronna.

Ekstremalne temperatury dają się we znaki także w dużych miastach. W Berlinie część szkół skróciła lub odwołała zajęcia lekcyjne – podał „Der Tagesspiegel”. W weekend zamknięte dla zwiedzających będą szklana kopuła i taras na dachu Reichstagu, siedziby niemieckiego parlamentu. Fundacja Pałace Pruskie i Ogrody Berlin-Brandenburgia zdecydowała o wcześniejszym zamykaniu m.in. Pałacu Charlottenburg i Sanssouci – już o godz. 13:00, by chronić odwiedzających i pracowników przed upałem. To sytuacja bez precedensu w ostatnich latach.

Synoptycy przewidują, że fala upałów utrzyma się w Niemczech co najmniej do początku przyszłego tygodnia.

Czerwony alert pogodowy w większej części Francji

W piątek aż 61 z 96 departamentów Francji kontynentalnej objętych było najwyższym, czerwonym alertem pogodowym. Na wybrzeżu Atlantyku obowiązuje niższy, pomarańczowy alert, a w południowo-wschodniej części kraju temperatury są już niższe.

W stolicy Francji, po apelu prefektury policji, przełożono na późniejszy termin paradę równości (Marche de fiertés) oraz odwołano festiwal muzyczny Solidays, podczas którego zbierane są fundusze na pomoc osobom chorym na AIDS. Wcześniej anulowano także imprezę biegową We Run, na którą oczekiwało kilka tysięcy uczestników. Decyzje te podyktowane są przepełnieniem stołecznych szpitali, do których w ostatnich dniach trafiło wielu starszych pacjentów.

W czwartek wieczorem prefektura Paryża wprowadziła z powodów bezpieczeństwa zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych (z wyjątkiem kawiarni i restauracji z odpowiednim zezwoleniem) od piątkowego południa do soboty rano oraz od południa w sobotę do godz. 17 w niedzielę. Ograniczono również sprzedaż alkoholu na wynos. Szef MSW Laurent Nunez zarekomendował innym prefekturom podjęcie podobnych działań.

Francuska minister sportu Marina Ferrari poinformowała, że od początku obecnej fali upałów do czwartku wieczorem w kraju odnotowano już 55 utonięć.

W piątek ponad 850 tysięcy uczniów przystąpiło do egzaminów kończących pierwszy etap szkoły średniej. Dla maturzystów niektóre egzaminy ustne zostały odroczone, jednak młodsi uczniowie musieli przystąpić do testów zgodnie z planem. Koncern EDF zapowiedział przeznaczenie 80 milionów euro na wyposażenie szkół w klimatyzatory, wentylatory i zraszacze.