Z Łodzi do Warszawy w 45 minut, a do Wrocławia i Poznania w godzinę i 10 minut. Tak będą wyglądały podróże po wybudowaniu 4-kilometrowego tunelu pod Łodzią. Przebicie jest częścią projektu Kolei Dużych Prędkości i Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jest umowa ws. budowy tunelu dla szybkiej kolei w Łódzkiem Materiały prasowe

W wtorek (23.11) zawarto umowę na projekt tunelu kolejowego. Ta inwestycja będzie kluczowa dla tego fragmentu trasy kolejowej, która połączy Warszawę z Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem. Tunel będzie przeznaczony dla pociągów dalekobieżnych, w tym głównie dla Kolei Dużych Prędkości. Podziemna trasa kolejowa to element tzw. szprychy nr 9, czyli nowej trasy kolejowej z Warszawy przez CPK, Łódź i Sieradz, a dalej do Wrocławia i Poznania.

Na terenie Łodzi szybkie pociągi będą zatrzymywały się tylko na dworcu Łódź Fabryczna. Wyjście tunelu na powierzchnię przewidziane jest na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej, w okolicach osiedla Retkinia i tam, gdzie już jest linia kolejowa nr 14. Dalej tory będą ciągnęły się na zachód - w stronę Sieradza. Za tym miastem przewidziano rozwidlenie, którego jedna odnoga dotrze do Poznania, a druga - do Wrocławia. W ten sposób cała linia utworzy kształt litery "Y". Tunel w Łodzi ma być budowany metodą drążenia za pomocą TBM, czyli maszyny, która wykorzystuje olbrzymie tarcze do wgryzania się w ziemię i równocześnie wykop wzmacnia betonowymi pierścieniami, które później są ścianami tunelu. Aby roboty były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, do wprowadzenia maszyn zostaną wykorzystane już istniejące komory startowe. W Łodzi już jest drążony tzw. kolejowy tunel średnicowy, którego zadaniem jest połączyć dworce Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska.

Nie wszyscy są zadowoleni z obecności szybkich pociągów w Łódzkiem. Mieszkańcy gmin wokół Brzezin pod Łodzią toczą batalie, aby jak najdalej odsunąć od siebie Kolej Dużych Prędkości. W zasadzie każda z gmin ma wariant przebiegu trasy kolejowej, który jej najbardziej odpowiada. Aktualnie najbardziej zdeterminowani są mieszkańcy Przecławia (niedaleko Brzezin), którzy na płotach posesji wywiesili transparenty, gdzie sprzeciwiają się budowie szybkiej kolei. Nadal wszystkie warianty są na stole - uspokaja mieszkańców prezes CPK - Mikołaj Wild.

Od mieszkańców i od jakości informacji zwrotnej, którą od nich dostaniemy, zależy jaki ostatecznie będzie przebieg. Mamy pewne ograniczenia techniczne np. łuki, które w przypadku Kolei Dużych Prędkości muszą być o odpowiednim promieniu, żeby nie doprowadzić do konieczności zwalniania pociągów. Natomiast w tych granicach dążymy do tego, aby nasze przebiegi były jak najmniej uciążliwe środowiskowo, a człowiek jest najważniejszym elementem środowiska. Decyzja, którędy dokładnie będą poprowadzone tory szybkich pociągów, ma zapaść w 2022 roku.

Tunel kolejowy w Łodzi to pierwsza z szeregu inwestycji CPK, która wkroczyła w fazę projektowania i posiada decyzję środowiskową. Prace mają zacząć się w 2023 r. Wartość projektu to 59,8 mln zł netto.

Tunel CPK to niejedyny podziemny przejazd kolejowy w Łodzi. Spółka PKP PLK od grudnia 2020 r. buduje w tym mieście tunel dla ruchu aglomeracyjnego. Pociągi jadące od strony Warszawy będą wjeżdżały do tunelu PLK także na stacji Łódź Fabryczna. Dalej przebieg jest już inny, niż tunelu CPK. Powstaną trzy nowe przystanki kolejowe: Śródmieście, Polesie i Koziny. Później tunel PLK będzie się rozwidlał: na północ do stacji Łódź Żabieniec i na południe do stacji Łódź Kaliska.