Wrocławski sąd okręgowy aresztował warunkowo na dwa miesiące Janusza Palikota, który jest podejrzany o oszustwo i przywłaszczenie mienia. Były poseł zostanie zwolniony z aresztu, jeśli wpłaci 1 mln zł poręczenia majątkowego. Wcześniej prokuratura postawiła mu osiem zarzutów w sprawie dotyczącej doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na kwotę blisko 70 mln zł.

Janusz Palikot (obrońca polityka, adwokat Agnieszka Walczak przekazała PAP, że jej klient wyraża zgodę na publikację wizerunku i pełnych danych) / Maciej Kulczyński / PAP

Prokuratura złożyła w piątek do sądu wniosek o areszt wobec Janusza Palikota, a wobec pozostałych podejrzanych, czyli jego współpracowników Przemysława B. oraz Zbigniewa B., zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze - dozór policji, zakaz opuszczania kraju, poręczenie majątkowe i zakaz kontaktowania się ze świadkami.

Podstawą dla wniosku o areszt wobec byłego posła były dwie przesłanki - zagrożenie wysoką karą, tj. do 20 lat pozbawienia wolności, a także obawa matactwa.

O zastosowaniu warunkowego dwumiesięcznego aresztu poinformował w sobotę po ogłoszeniu postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu obrońca Janusza Palikota, mecenas Jacek Dubois. Były poseł zostanie zwolniony z aresztu, jeśli wpłaci 1 mln zł poręczenia majątkowego.

Zarzuty dla Janusza Palikota i jego współpracowników

W czwartek agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w Lublinie byłego posła i biznesmena Janusza Palikota, a także dwie inne osoby - Przemysława B. w Lublinie oraz w Biłgoraju Zbigniewa B. Jak informował rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, śledztwo dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy pokrzywdzonych na kwotę blisko 70 mln zł.

Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu postawił Palikotowi osiem zarzutów. Siedem dotyczy oszustwa, a jeden przywłaszczania mienia - poinformowała w piątek prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej.

Przemysław B. usłyszał cztery zarzuty, w tym trzy dotyczące oszustwa i jeden dotyczący przywłaszczenia. Zbigniewowi B. przedstawiono zarzut oszustwa - dodała prokurator. Zarzuty dotyczą lat 2019-2023.

Zarzuty oszustwa przedstawione podejrzanym dotyczą doprowadzenia ponad pięciu tysięcy pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z emisją akcji serii B przez spółki z Grupy Kapitałowej - należącej do podejrzanych - oraz organizowanymi, promowanymi i nadzorowanymi przez podejrzanych kampaniami pożyczkowymi. Łączna kwota szkody wyrządzonej oszustwem to 70 mln zł - podkreśliła prokurator Calów-Jaszewska w komunikacie.

Według prokuratury, w dokumentach ofertowych dotyczących zarówno emisji akcji, jak i kampanii pożyczkowych przedstawiono nieprawdziwe, wprowadzające w błąd pokrzywdzonych informacje co do sposobu wykorzystania pieniędzy wpłaconych przez inwestorów oraz co do rzeczywistej kondycji finansowej spółek. Zainwestowane środki nie były przeznaczane na cele wskazane w dokumentach emisyjnych, a zostały wydane na pokrycie wcześniejszych zobowiązań spółek z Grupy Kapitałowej, które były w złej sytuacji finansowej - podała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska.

Prokurator poinformowała również, że zarzut przywłaszczenia dotyczy napojów alkoholowych o łącznej wartości ponad 5 mln zł. Podejrzani w związku z umową o współpracy zawartą z jedną ze spółek przechowywali w swoich magazynach napoje alkoholowe, po rozwiązaniu umowy nie zwrócili towaru i sprzedali go podmiotom zewnętrznym - dodała.

Palikot się nie przyznaje

Pełnomocnik Janusza Palikota, mec. Jacek Dubois powiedział wcześniej dziennikarzom, że jego klient nie przyznaje się do winy. Potwierdza wszystkie zdarzenia co do faktów, czyli te pożyczki, te wszystkie instytucje, które funkcjonowały. Natomiast nie przyznaje się do winy, twierdząc, że po pierwsze nikogo nie wprowadził w błąd, nie działał w celu doprowadzenia kogoś do niekorzystnego rozporządzenia mieniem - podkreślił pełnomocnik.

Miał bardzo jasny plan ekonomiczny pewnego przedsięwzięcia, które z przyczyn od niego niezależnych, a w dużym stopniu wywołanym przez ówczesnych rządzących, nie doszło do skutku - dodał prawnik.

Mecenas zwrócił uwagę, że Palikot prawie od roku wie o postępowaniu. Złożyliśmy wielokrotnie pisma, w których pan Palikot prosił o przesłuchanie go tak, by mógł udzielić wszystkich informacji na temat tych przedsięwzięć - podkreślił pełnomocnik.

Zaznaczył, że od kilku miesięcy prośba dotycząca zgłoszenia się do prokuratury i bycia przesłuchanym nie została spełniona. Dlatego teraz niezrozumiałe jest - dla mojego klienta, i dla jego obrońcy - dlaczego człowiek, który sam prosi prokuraturę o przesłuchanie, zostaje zatrzymany 500 km dalej, wieziony przez cały kraj, kiedy sam prosi o przedstawienie w tej sprawie swojego stanowiska - powiedział Dubois.

Według niego "mamy do czynienia z jakąś zupełnie niepotrzebną wstawką medialną, która jest troszeczkę zakrawająca o typ działalności byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro".

I niezrozumiałe jest, dlaczego pan Palikot na wezwanie nie mógł się tu stawić. Nigdzie nie zniknął, nie utrudniał niczego. Ta sytuacja jest - wydaje mi się - troszeczkę dla prokuratury kompromitująca - ocenił pełnomocnik, zaznaczając, że nie ma podstaw prawnych do zastosowania aresztu tymczasowego wobec Palikota.

Śledztwo zostało wszczęte w zeszłym roku po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego. Do tej instytucji zwróciły się osoby, które zainwestowały w alkoholowy biznes Janusza Palikota, a następnie nie mogły odzyskać swoich pieniędzy.