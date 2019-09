Na początek przyszłego tygodnia minister zdrowia Łukasz Szumowski zaprosi na spotkanie przedstawicieli fizjoterapeutów i diagnostów medycznych – dowiedział się dziennikarz RMF FM.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Reprezentanci fizjoterapeutów i diagnostów medycznych na poniedziałek zaplanowali początek protestu. Chcą masowo iść na zwolnienia lekarskie. W ten sposób domagają się podwyżek.

Fizjoterapeuci i diagności zapewniają, że protest jest aktualny, deklarują też, że pójdą na spotkanie z ministrem odbędzie się prawdopodobnie we wtorek.

Na zwolnienie w ramach protestu mogą pójść pracownicy ponad 100 szpitali.

Fizjoterapeuta po studiach zarabia 1600-1800 złotych. Czy zarabiając takie pieniądze można egzystować - mówi szef związku zawodowego fizjoterapeutów Tomasz Dybek.

Dodaje też, że udział w proteście zadeklarowali pracownicy ze szpitali w m. in. Żywcu, Częstochowie, Łomży, Słupsku, Hajnówce czy Sosnowcu.

Związki domagają się dwóch podwyżek

Fizjoterapeuci i diagności medyczni domagają się dwóch podwyżek: w wysokości 500 złotych od teraz i kolejnych 500 złotych od stycznia. Ich kolejny postulat dotyczy rozporządzenia wydanego przez Ministerstwo Zdrowia, które zagwarantuje im takie pieniądze. Chcemy godnie żyć. Czekamy na reakcję ministra i rządu, żeby pokłoniło się problemowi, który zgłaszamy. To wszystko skończy się wtedy, gdy uzyskamy podwyżkę - mówią w rozmowie z reporterem RMF FM planujący protest.

Hasła tego protestu to "Dość poniżania" i "Przestajemy ratować system". Fizjoterapeuci i diagności zapowiadają, że ich masowe L4 potrwają co najmniej dwa tygodnie. To oznacza, że w najlepszej sytuacji skończą się tydzień przed wyborami.