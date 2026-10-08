Finansowy pomost do emerytury. Jak działa wsparcie od państwa?

RMF24

Utrata pracy tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego może poważnie zachwiać domowym budżetem. Osoby, które znalazły się w takiej sytuacji, mogą jednak starać się o świadczenie przedemerytalne. Od 1 marca 2026 roku wynosi ono 1993,76 zł brutto miesięcznie.

Wsparcie nie przysługuje automatycznie – wskazuje Gazeta Prawna. ZUS sprawdza zarówno sytuację zawodową wnioskodawcy, jak i jego wiek oraz staż ubezpieczeniowy.

Co do zasady osoba ubiegająca się o świadczenie musi najpierw przez co najmniej 180 dni pobierać zasiłek dla bezrobotnych. W tym czasie nie może bez uzasadnionej przyczyny odrzucać propozycji odpowiedniej pracy, stażu ani prac interwencyjnych przedstawionych przez urząd pracy.

Kluczowy jest też termin. Wniosek do ZUS trzeba złożyć w ciągu 30 dni od otrzymania z urzędu pracy dokumentu potwierdzającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku.

Kobieta może dostać świadczenie już po 55. roku życia

Najniższy wskazany w przepisach próg wieku dotyczy kobiet zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy – na przykład w następstwie redukcji etatów lub likwidacji stanowiska. Muszą one mieć ukończone 55 lat i legitymować się co najmniej 30-letnim stażem.

W przypadku mężczyzn w tej samej sytuacji wymagane jest ukończenie 60 lat oraz co najmniej 35 lat stażu.

Prawo do świadczenia może też zależeć od innych okoliczności:

przy likwidacji firmy lub niewypłacalności pracodawcy kobieta musi mieć zwykle co najmniej 56 lat i 20 lat stażu, a mężczyzna – 61 lat i 25 lat stażu;

po ogłoszeniu upadłości własnej działalności gospodarczej obowiązują podobne progi wieku i stażu, a firma musi być prowadzona oraz objęta składkami przez co najmniej 24 miesiące;

wsparcie mogą otrzymać również osoby, którym po minimum pięciu latach wygasło prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy – po ukończeniu 55 lat przez kobiety i 60 lat przez mężczyzn, przy odpowiednio 20- i 25-letnim stażu;

podobne zasady obejmują osoby, które straciły świadczenia opiekuńcze po śmierci podopiecznego.

W niektórych przypadkach długi staż ubezpieczeniowy pozwala spełnić warunki bez konieczności osiągnięcia wskazanego progu wieku. Chodzi o 34 lata stażu w przypadku kobiet oraz 39 lat w przypadku mężczyzn – szczegółowa ocena zawsze zależy jednak od podstawy zakończenia zatrudnienia.

Można dorabiać, ale trzeba pilnować limitów

Jak pisze Gazeta Prawna, pobieranie świadczenia przedemerytalnego nie zamyka drogi do dodatkowej pracy. Przychody mogą jednak wpłynąć na wysokość wypłaty z ZUS.

W okresie od 1 marca 2026 roku do 28 lutego 2027 roku pełne świadczenie przysługuje przy miesięcznym przychodzie do 2225,90 zł brutto. Jeśli zarobki są wyższe, ale nie przekraczają 6232,50 zł brutto, ZUS odpowiednio zmniejszy wypłatę.

Po przekroczeniu górnego limitu, czyli 6232,50 zł brutto miesięcznie, świadczenie przedemerytalne zostanie zawieszone.