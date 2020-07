W Szydłowie w województwie świętokrzyskim ewakuowano niemal wszystkich mieszkańców w związku z odnalezieniem bomby lotniczej z okresy II wojny światowej. Mieszkańcy jeszcze przez kilka godzin nie będą mogli wrócić do swoich domów.

Szydłów w woj. świętkorzyskiem nazywany jest polskim Carcassonne. / Janusz Gniadek / Alamy Stock Photo / PAP

Na niewybuch przez przypadek natrafili wczoraj po południu pracownicy w trakcie wykopalisk archeologicznych przy szkole niedaleko rynku.

Policjanci przybyli na miejsce stwierdzili, że to duża bomba lotnicza, prawdopodobnie pochodząca jeszcze z okresu II wojny światowej. W związku z tym na miejsce wezwana patrol saperski z Niska.

Dowódca patrolu, który pojawił się na miejscu znaleziska dzisiaj rano, zarządził ewakuacje wszystkich budynków w promieniu kilometra od miejsca, gdzie będzie wydobywana bomba. Ponieważ Szydłów to niewielka miejscowość, mająca nieco ponad tysiąc mieszkańców, opuścić swoje domy musiała większość z nich. Będą do nich mogli wrócić dopiero, kiedy saperzy wyciągną niewybuch i bezpiecznie go wywiozą, a także sprawdzą, czy teren wokół nie kryje podobnych niespodzianek.

Zudowany przez Kazimierza Wielkiego Szydłów nazywany jest polskim Carcassonne. Do francuskiego miasta porównywane jest z racji pięknie prezentujących się średniowiecznych obwarowań miejskich. Zachowało się ich ponad 600 m z charakterystyczną Bramą Krakowską. W Szydłowie jest także zamek.