Dzieciństwo wcale nie jest dziecinnie proste. Akademia Przyszłości oddaje głos najmłodszym

RMF24

Mówimy, że dzieciństwo jest dziecinnie proste. Czy na pewno? Blisko 2000 dzieci, których wysłuchała Akademia Przyszłości, mówi coś innego. Ponad połowa z nich nie wierzy w siebie, a wiele marzy tylko o tym, żeby ktoś był obok. Samotność jest jednym z najczęściej powracających tematów. Świat, który wyłania się z naszego raportu, bywa przytłaczający i… dziecinnie trudny. Jak to zmienić?

Wśród dzieci, których wysłuchała Akademia Przyszłości: 58% nie wierzy w swoje możliwości, 36% doświadcza trudności w budowaniu relacji, 32% jest nieśmiałych. Ich słowa powinny być usłyszane.

Potrzebują naszej uważnej obecności. Potrzebują dorosłych, którzy nie tylko są obok, ale potrafią naprawdę zobaczyć, co dzieje się w ich świecie – mówi psycholog dr Kamila Olga Stępień-Rejszel.

Mieć przyjaciela? To dziecinnie trudne!

Samotność towarzyszy wielu dzieciom. Relacje dla niektórych z nich są marzeniem. 13-letnia Iza mówi:

„Mogę Ci narysować 30 królików lub rozwiązać wszystkie zadania z matematyki z gwiazdką, tylko nie każ mi do kogoś podejść i się odezwać”.

Chce być graficzką komputerową, bo ma talent plastyczny i rozumie komputery. Ma jedno – jej zdaniem nierealistyczne – marzenie: mieć koleżankę.

Bartek ma 8 lat. Często milczy lub odpowiada jednym słowem. Zbyt często był wyśmiewany za swoją wadę wymowy, by dawać powody do kolejnych szykan. Najlepiej się czuje na boisku, gdy gra w koszykówkę. Kocham kosza – mówi z uśmiechem. Marzy by zostać najlepszym koszykarzem na świecie i mieć swój zespół. Teraz częściej rzuca do kosza sam.

Uwierzyć w siebie? To dziecinnie trudne!

Brak wiary w siebie jest jedną z najważniejszych trudności. W rozmowach z dziećmi usłyszeliśmy, że są: „głupie”, „bez talentu”, „nielubiane” czy „niepotrzebne”. Samotność, wycofanie, trudności w kontaktach czy lęk przed odrzuceniem często wynikają z tego, że dziecko widzi siebie jako gorsze, mniej wartościowe lub niewystarczające.

Jak wzmocnić wiarę w siebie?

W Akademii Przyszłości każde dziecko otrzymuje swojego indywidualnego Wolontariusza lub Wolontariuszkę, z którym spotyka się raz w tygodniu. To oni poświęcają mu czas i uwagę, poznają przyczyny braku wiary w siebie, towarzyszą w budowaniu pewności siebie i inspirują do realizacji marzeń. Dziecko zaczyna dostrzegać swój potencjał.

Jak pomóc dzieciom z Akademii Przyszłości i zostać darczyńcą lub darczyńczynią? Wejdź na www.akademiaprzyszlosci.org.pl. Wybierz dziecko, poznaj jego historię, trudności i marzenia. Wesprzyj Akademię wpłatą i śledź, jak dziecko zaczyna wierzyć w siebie.

Wśród dzieci, które skończyły Akademię Przyszłości w poprzedniej edycji: 82% wierzy we własne możliwości, 80% chętniej podejmuje nowe wyzwania, 77% ma większą pewność siebie, 77% potrafi nazwać swoje sukcesy.

Bycie podopieczną Akademii Przyszłości pozwoliło mi rozwinąć skrzydła i jestem za to ogromnie wdzięczna! – zapewnia 20-letnia dziś Ania, absolwentka Akademii Przyszłości.

Cały raport, wraz z historiami dzieci, dostępny na www.akademiaprzyszlosci.org.pl

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Akademia Przyszłości to ogólnopolski program społeczny wspierający dzieci, które nie wierzą w siebie. Dzięki wsparciu darczyńczyń i darczyńców, Akademia może działać, a dzieci raz w tygodniu spotykają się indywidualnie z Wolontariuszką lub Wolontariuszem. Wolontariusz daje Dziecku czas i uwagę, odkrywa przyczyny trudności dziecka, towarzyszy mu w budowaniu wiary w siebie, uczy pokonywać problemy, dzięki czemu będzie mogło lepiej radzić sobie w dorosłym życiu. Akademia co roku pomaga około 2000 dzieci.