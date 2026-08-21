Dodatkowe miliardy złotych na ochronę zdrowia. "Muszą trafić tam, gdzie powinny”

RMF24

O 17 mld złotych więcej ma trafić z budżetu na ochronę zdrowia. Zapowiedział to przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Zasygnalizował też konieczność wdrożenia przepisów, które uniemożliwią nadużycia dotyczące wynagrodzeń medyków.

Możemy poinformować, że przekażemy o 17 mld zł więcej z budżetu na ochronę zdrowia. To jest nasz priorytet. Ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam gdzie chronią pacjenta - mówił przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

Ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie, i mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy - podkreślił lider Koalicji Obywatelskiej, nawiązując do głośnych ostatnio afer związanych z wyjątkowo wysokimi wynagrodzeniami medyków.

Tusk przypomniał, że Rada Ministrów przygotowuje projekt ustawy dotyczący ochrony zdrowia. Celem regulacji jest to, „żeby pieniądze pochodzące ze składek i budżetu nie były marnowane albo nie wpadały w ten obszar nadużyć, czasami nieuzasadnionych zarobków”.

Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić trzy nowe wskaźniki jakości w ochronie zdrowia, które mają dotyczyć wydatków na wynagrodzenia. Projekt rozporządzenia w tej sprawie skierowano do konsultacji publicznych. Na wysokość finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia te wskaźniki mają mieć wpływ w przyszłym roku.

Pierwszy nowy wskaźnik miałby obejmować udział całkowitych kosztów kadrowych w przychodach z NFZ. Ile w całkowitych kosztach kadrowych stanowią wydatki z tytułu umów o pracę - to miałby mierzyć drugi wskaźnik. Trzeci dotyczyłby tego, na jaką część całkowitych kosztów kadrowych składają się płace osób wykonujących zawód medyczny.

Udział wynagrodzeń miałby być obliczany w przychodach placówek medycznych z tytułu realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z wyliczeń wyłączone miałyby być pieniądze na programy lekowe i chemioterapię oraz ratunkowy dostępu do technologii lekowych.