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Dodatkowe miliardy złotych na ochronę zdrowia. "Muszą trafić tam, gdzie powinny”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 sierpnia (12:32)

O 17 mld złotych więcej ma trafić z budżetu na ochronę zdrowia. Zapowiedział to przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Zasygnalizował też konieczność wdrożenia przepisów, które uniemożliwią nadużycia dotyczące wynagrodzeń medyków.

Dodatkowe miliardy złotych na ochronę zdrowia. "Muszą trafić tam, gdzie powinny”
Dodatkowe miliardy złotych na ochronę zdrowia. "Muszą trafić tam, gdzie powinny” (fot. Albert Zawada) /PAP

Możemy poinformować, że przekażemy o 17 mld zł więcej z budżetu na ochronę zdrowia. To jest nasz priorytet. Ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam gdzie chronią pacjenta - mówił przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

Ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie, i mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy - podkreślił lider Koalicji Obywatelskiej, nawiązując do głośnych ostatnio afer związanych z wyjątkowo wysokimi wynagrodzeniami medyków. 

Tusk przypomniał, że Rada Ministrów przygotowuje projekt ustawy dotyczący ochrony zdrowia. Celem regulacji jest to, „żeby pieniądze pochodzące ze składek i budżetu nie były marnowane albo nie wpadały w ten obszar nadużyć, czasami nieuzasadnionych zarobków”.

Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić trzy nowe wskaźniki jakości w ochronie zdrowia, które mają dotyczyć wydatków na wynagrodzenia. Projekt rozporządzenia w tej sprawie skierowano do konsultacji publicznych. Na wysokość finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia te wskaźniki mają mieć wpływ w przyszłym roku.

Pierwszy nowy wskaźnik miałby obejmować udział całkowitych kosztów kadrowych w przychodach z NFZ. Ile w całkowitych kosztach kadrowych stanowią wydatki z tytułu umów o pracę - to miałby mierzyć drugi wskaźnik. Trzeci dotyczyłby tego, na jaką część całkowitych kosztów kadrowych składają się płace osób wykonujących zawód medyczny.

Udział wynagrodzeń miałby być obliczany w przychodach placówek medycznych z tytułu realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z wyliczeń wyłączone miałyby być pieniądze na programy lekowe i chemioterapię oraz ratunkowy dostępu do technologii lekowych.


Źródło: RMF FM/PAP
Tagi: Donald Tusk ochrona zdrowia
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