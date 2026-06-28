RMF24

Dziś niedziela handlowa. 28 czerwca sklepy w całej Polsce będą otwarte. To jedna z nielicznych okazji w roku, by zrobić zakupy w niedzielę. Kolejna taka możliwość pojawi się dopiero 30 sierpnia.

Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują dziś większe zakupy – w niedzielę 28 czerwca sklepy będą czynne. To efekt obowiązujących przepisów, które pozwalają na handel tylko w wybrane niedziele w roku. Ta niedziela to jedna z tych wyjątkowych okazji.

Kiedy kolejne niedziele handlowe?

Po 28 czerwca na kolejną niedzielę handlową trzeba będzie poczekać aż do 30 sierpnia. W drugiej połowie roku sklepy będą otwarte jeszcze 6, 13 i 20 grudnia. To szczególnie ważne daty dla wszystkich, którzy planują świąteczne zakupy.

Jakie są zasady handlu w niedziele?

Od 2020 roku zakaz handlu w niedziele obowiązuje z kilkoma wyjątkami. Sklepy mogą być otwarte tylko w siedem wybranych niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, niedzielę przed Wielkanocą oraz trzy kolejne niedziele przed Bożym Narodzeniem. Dodatkowo, 24 grudnia został ustanowiony dniem wolnym dla wszystkich pracowników handlu, a przepisy ograniczają liczbę niedziel pracujących w grudniu do dwóch.

Kto może handlować mimo zakazu?

Ustawa przewiduje aż 32 wyjątki od zakazu handlu. Zakaz nie dotyczy m.in. placówek pocztowych (jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. obrotu), cukierni, lodziarni, stacji paliw, kwiaciarni, sklepów z prasą oraz kawiarni. Dzięki temu w niedziele niehandlowe wciąż można kupić świeże pieczywo, lody czy paliwo.

Surowe kary za złamanie zakazu

Za nieprzestrzeganie zakazu handlu w niedziele grożą wysokie kary – od 1000 zł do nawet 100 tys. zł. W przypadku uporczywego łamania przepisów sąd może orzec także karę ograniczenia wolności.