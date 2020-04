We wrocławskim zoo na świat przyszły w tym roku trzy młode gekony Henkela. To zagrożony wyginięciem gatunek, którego hodowlę zachowawczą od dwóch lat prowadzi wrocławski ogród zoologiczny.

Gekon z wrocławskiego zoo / PAP/Maciej Kulczyński /

Rzeczniczka zoo Joanna Kij poinformowała, że wrocławski ogród zoologiczny zajmuje się hodowlą tego gatunku od września 2018 r. Pierwsze młode przyszły na świat w sierpniu 2019 r., a od tego czasu doczekano się dziesięciu. Najmłodszy gekon wykluł się 11 marca.

Prezes wrocławskiego zoo Radosław Ratajszczak zwrócił uwagę, że gekony Henkela to bardzo trudny w hodowli gatunek.



Gekon we wrocławskim zoo / PAP/Maciej Kulczyński /

Wymaga utrzymywania odpowiedniej temperatury w terrarium, wysokiej wilgotności i odpowiedniego oświetlenia. Uwagi i szczególnej troski wymaga również samica, która ma złożyć jaja, a potem same jaja. Powtarzalność procesu rozmnażania oznacza dla nas, że odnieśliśmy sukces - zwierzęta mają dobre warunki i dobrze się czują - zauważył.



Endemiczne jaszczurki z Madagaskar

Gekony Henkela to endemiczne jaszczurki z Madagaskaru, które prowadzą nadrzewny tryb życia. Nie potrafią funkcjonować w innym, niedrzewnym, środowisku. Powszechne na Madagaskarze wycinki lasów powodują ich wymieranie w środowisku naturalnym. Szacuje się, że wylesienie sięga tam 80 proc. Dodatkowe zagrożenie stanowią odłowy dla handlu i do domowych hodowli. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody nadała im status zagrożonych wyginięciem w naturze.





Gekon Henkela, nazywany również gekonem liścioogonowym, należy do jednych z większych w swojej rodzinie. Samce osiągają nawet 29 cm długości. Zamieszkuje deszczowe lasy Madagaskaru, gdzie prowadzi głównie nocny tryb życia. Większość życia spędza na drzewach, a na ziemię schodzi właściwie tylko samica, by złożyć i zamaskować jaja. Kształt ciała tych jaszczurek przypomina budowę krokodyla, ale z płaskim ogonem. Wyróżnia je też maskujące ubarwienie, które potrafi się zmieniać zależnie od wahań temperatury, światła czy nastroju, chociaż nie tak znacząco jak u kameleona.



Trójkątna głowa, duże silne szczęki, wyłupiaste oczy

Dorosły gekon Henkela ma dużą trójkątną głową, duże silne szczęki i duże, barwne, wyłupiaste, przykuwające uwagę oczy. Jego kończyny są chude i długie, a palce zakończone ma przylgami ułatwiającymi poruszanie sie po pionowych powierzchniach. Cechą charakterystyczną jest duży, płaski i na brzegach pofałdowany ogon, który przypomina zeschłego liścia. Młode to kopie dorosłych, ale proporcjonalnie mniejsze, bo mające ok. 3 cm - poinformowała opiekunka gadów we wrocławskim zoo Magda Fabiszewska-Jerzmańska.



Gekon we wrocławskim zoo / PAP/Maciej Kulczyński /

Fabiszewska-Jerzmańska zwróciła też uwagę na ciekawe zachowania godowe u par gekonów Henkela, które zaobserwowała we wrocławskim zoo, a które dotąd nie były opisywane w innych źródłach.



Zaobserwowałam, że przed kopulacją samce wybarwiają się bardzo intensywnie. Ich ubarwienie staje się bardzo kontrastowe, pojawiają się ciemne plamy na bardzo jasnym tle. Samiec podchodzi do samicy bardzo ostrożnie, od czasu do czasu macha pionowo ogonem, który w tym czasie wydaje się większy niż zwykle. Jednak największym zaskoczeniem było dla mnie to, że samica w ten sam sposób odpowiadała samcowi - mówiła opiekunka.