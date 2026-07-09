Były prezes NIK w tarapatach. Akt oskarżenia wobec Mariana B.

RMF24

Pojawił się akt oskarżenia wobec byłego prezesa NIK Mariana B. i dwóch innych osób w związku z m.in. nakłanianiem do ujawnienia przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej informacji objętych tajemnicą skarbową osobie nieuprawnionej. Do sądu w Krakowie skierowała go w czwartek Prokuratura Regionalna w Białymstoku.

Do sądu skierowano akt oskarżenia. Ustalenia śledczych

Prokuratura ustaliła, że oskarżony Tadeusz G., były dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, ujawnił osobie nieupoważnionej informacje stanowiące tajemnicę skarbową, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych.

Jedna z ujawnionych informacji dotyczyła czynności prowadzonych przez Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto, a jej ujawnienie stanowiło pomocnictwo dla sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej – podała prokuratura.

Tadeusz G., pełniący wcześniej funkcję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, przyznał się do bezprawnego ujawnienia Marianowi B. informacji na temat kontroli podatkowej i czynności prowadzonych wobec niego przez CBA.

W związku z tym za nakłanianie oskarżonego Tadeusza G. (sam usłyszał sześć zarzutów) do ujawnienia informacji stanowiących taką tajemnicę prokuratura przedstawiła w 2025 r. Marianowi B. zarzuty i teraz skierowała do sądu akt oskarżenia. W akcie oskarżenia znalazła się również Beata O., była dyrektor Delegatury NIK w Warszawie.

Zgromadzony materiał dowodowy dostarczył także podstaw do przedstawienia oskarżonej Beacie O., pełniącej wówczas obowiązki Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie, zarzutu nakłaniania osoby pełniącej funkcję publiczną do dokonania przez nią czynu zabronionego na szkodę Skarbu Państwa polegającego na ujawnieniu tajemnicy skarbowej i przekroczeniu uprawnień i działaniu w ten sposób na szkodę interesu publicznego – przekazała w komunikacie prokuratura.

Zaczęło się od zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Śledztwo prowadzone było w Białymstoku od 2019 roku. Zostało zainicjowane przez zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonego przez CBA, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz grupę posłów z klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej poprzedniej kadencji parlamentu.

W początkowej fazie dotyczyło ono składania fałszywych oświadczeń majątkowych przez Mariana B. oraz niewykazania przez niego przychodów osiąganych w związku z wynajmem krakowskiej kamienicy.

Czego dotyczą zarzuty postawione synowi i żonie Mariana B.?

W lipcu 2021 roku prokuratura informowała o zatrzymaniu przez CBA (w ramach tego samego śledztwa, ale w innym jego wątku) i zarzutach postawionych synowi Jakubowi B., jego żonie Agnieszce i ówczesnemu dyrektorowi Izby Skarbowej w Krakowie Tadeuszowi G.

W przypadku syna b. prezesa NIK i jego żony mowa była o podejrzeniach m.in. wyłudzenia z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa ok. 120 tys. zł na renowację kamienicy oraz wyłudzenia prawie 80 tys. zł podatku VAT. Oboje podejrzani nie przyznali się do zarzutów i złożyli wyjaśnienia. Zastosowano wobec nich m.in. poręczenia majątkowe.

Były prezes NIK nie przyznaje się do winy.