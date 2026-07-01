RMF24

Miniona noc znów była pracowita dla strażaków. Nawałnice szczególnie dały się we znaki mieszkańcom województw lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz Wielkopolski. Synoptycy ostrzegają, że dziś trzeba spodziewać się burz z ulewnym deszczem, silnym wiatrem i gradem o średnicy dochodzącej do 6 centymetrów.

W związku z burzami w województwie kujawsko-pomorskim strażacy wyjeżdżali do akcji 136 razy. Najwięcej interwencji dotyczyło powiatu bydgoskiego, nakielskiego i okolic Grudziądza. Mundurowi usuwali połamane drzewa, wzywani też byli do podtopionych posesji i piwnic.

W Wielkopolsce interwencji było 127 - najwięcej w powiatach kościańskim, leszczyńskim i śremskim. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, w dwóch miejscach wiatr zerwał dachy, a pozostałe zgłoszenia dotyczyły podtopień i przewróconych drzew.

W województwie lubuskim interwencji było ponad 80. Nawałnice przechodziły głównie nad powiatem wschowskim. Tam zerwanych bądź uszkodzonych zostało kilkanaście dachów. W wielu miejscach przewróciły się drzewa.

Dziś znowu zagrzmi

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają, że przed nami kolejny burzowy dzień.

„Główna aktywność burzowa prognozowana jest na godziny popołudniowe i wieczorne. Od godzin okołopołudniowych nastąpi dość szybki i miejscami gwałtowny rozwój kolejnych komórek burzowych, które będą się łączyć w struktury wielokomórkowe oraz superkomórki” - wyjaśniono w komunikacie.

„Głównym zagrożeniem związanym z burzami będą ulewne opady deszczu do 30-35 mm, miejscami na wschodzie i południowym wschodzie do 40-50 mm, a punktowo około 60 mm, a także silne i bardzo silne porywy wiatru do 80-90 km/h, lokalnie do 100-110 km/h oraz grad (lokalnie duży do 4-6 cm)” - podkreśla IMGW.

Alert RCB. „Unikaj otwartych przestrzeni”

„Prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni” - takie ostrzeżenie znalazło się w rozesłanym wczoraj alercie RCB, który obejmuje województwa: