Europoseł, b. szef MSWiA Joachim Brudziński został szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi; to wynik ustaleń kierownictwa partii z Kancelarią Prezydenta - dowiedziała się PAP od polityków PiS.

Joachim Brudziński w studiu RMF FM / Jakub Rutka / RMF FM

Prezydent Andrzej Duda będzie kandydatem PiS w zbliżających się wyborach prezydenckich. Oficjalnej decyzji o starcie w wyborach jeszcze jednak nie ogłosił.

Wybory prezydenckie w maju

Wybory prezydenckie zarządza marszałek Sejmu. Z kalendarza wyborczego wynika, że marszałek Elżbieta Witek powinna to zrobić najpóźniej 6 lutego; może wybrać jedną z niedziel maja: 3, 10, 17. Kampania wyborcza ruszy oficjalne dopiero po zarządzeniu wyborów.

Również portal wPolityce.pl napisał w czwartek, że to Joachim Brudziński będzie formalnym szefem sztabu wyborczego Andrzeja Dudy. Zarazem, według portalu, ma on stać na czele sztabu wraz z b. premier Beatą Szydło. Mają oni odpowiadać za dwa najważniejsze filary całej struktury: Szydło "pokieruje zespołem programowo-koncepcyjnym, który będzie odpowiadał m. in. za program wyborczy kandydata, a także za pion badawczy i analityczny" - pisze portal.

Z kolei Brudziński - według portalu - kierować będzie zespołem organizacyjno-technicznym, który ma odpowiadać "m.in. za kalendarz kandydata, eventy, materiały promocyjne oraz ich dystrybucję, a także za struktury terenowe".

W skład sztabu wejdą także reprezentujący Kancelarię Prezydenta: jej wiceszef Paweł Mucha i rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, szef komitetu wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski, wicerzecznik PiS Radosław Fogiel oraz wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker.