"Policjanci z Dywit Jonkowa uratowali w sobotni poranek młodego bociana, który wypadł z gniazda" – poinformowała policja.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Młodego bociana, który wypadł z gniazda, zauważył policjant po służbie.

Zawiadomił kolegów i bocian został złapany - poinformował oficer prasowy olsztyńskiej policji Rafał Prokopczyk.



Policjanci przewieźli bociana do ośrodka rehabilitacji ptaków dzikich w Bukwałdzie.



Ku naszemu zdumieniu okazało się, że podobnych bocianów jest tam bardzo wiele, mamy nadzieję, że nasz sobotni kolega wróci do natury - dodał Prokopczyk.



W ośrodku w Bukwałdzie dzikie ptaki są leczone, a następnie te, które są na to gotowe, zostają wypuszczone na wolność.

