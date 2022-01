Bez porozumienia zakończyły się rozmowy płacowe w Polskiej Grupie Górniczej. Strony podpisały protokół rozbieżności. Związkowcy zapowiedzieli kontynuację akcji protestacyjnych. Przyjęli też zaproszenie resortu aktywów państwowych na jutrzejsze spotkanie w Warszawie.

Siedziba Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach / Zbigniew Meissner / PAP

Dzisiejsze rozmowy trwały ponad 1,5 godziny. Brał w nich udział mediator. Od rana w kopalniach trwa zorganizowane przez związkowców referendum strajkowe.

W sporze toczącym się w PGG związkowcy domagają się rekompensaty pieniężnej za przepracowane od września do grudnia weekendy lub wypłaty jednorazowego świadczenia dla załogi - nieoficjalnie mowa była o 1,5 tys. zł jednorazowej wypłaty dla pracowników dołowych i mniejszych kwotach dla pozostałej załogi. Oczekują także wzrostu średniego wynagrodzenia brutto w spółce do 8200 zł, wobec 7829 zł obecnie.



Niezależnie od rozmów toczących się w ramach sporu zbiorowego, na jutro szefowie pięciu największych działających w PGG związków otrzymali zaproszenie do Warszawy, gdzie mają spotkać się z szefem Ministerstwa Aktywów Państwowych, wicepremierem Jackiem Sasinem. Prawdopodobnie rozmowy będą dotyczyć również postępów w realizacji podpisanej w maju ub. roku umowy społecznej dla górnictwa oraz docierających do związków sygnałów w sprawie analiz dotyczących możliwości przyspieszenia harmonogramu zamykania kopalń.



Niebawem dojdzie również - jak zapowiada szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek - do spotkania sygnatariuszy umowy społecznej dla górnictwa ze strony związkowej.