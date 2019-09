Dziś rozpoczęło się spawanie zbiornika przepompowni ścieków w Jaworznie, który rozszczelnił się w minioną sobotę. Taką informację przekazał rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel.

Ścieki z przepompowni są transportowane beczkowozami do oczyszczalni. Tak będzie do czasu usunięcia awarii.

Do rozszczelnienia zbiornika w przepompowni przy ul. Batorego w Jaworznie doszło w sobotę. Ścieki były przez pewien czas przekierowane przelewem burzowym do rzeki Przemszy.



W poniedziałek pracownicy Wodociągów Jaworzno wymienili część armatury i sprowadzili materiał potrzebny do spawania oraz przygotowali zbiornik do prac spawalniczych. Rozpoczęli je dzisiaj przedstawiciele firmy zewnętrznej.



Naszym celem jest, by jeszcze w tym tygodniu pompownia ponownie ruszyła i działała tak, jak przed awarią - powiedział rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel.

Według zapewnień spółki wodociągowej, awaria nie spowodowała zagrożenia dla mieszkańców, środowiska ani wody pitnej.



Pompownia w Jaworznie jest przygotowana na przyjęcie 2,5 tys. metrów sześciennych ścieków na dobę. Z reguły napływ ścieków wynosi 70-80 metrów sześciennych na godzinę.