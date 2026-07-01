RMF24

Ponad 1,1 mln złotych kary nałożył na działającą w branży kosmetycznej firmę Avon prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powodem tej decyzji jest zaleganie z płatnościami dla kontrahentów.

„Terminowa zapłata to często warunek przetrwania”

UOKiK podaje, że od kwietnia do czerwca 2023 r. Avon zalegał z płatnościami wobec 233 firm.

"W tym czasie 2189 faktur było opłaconych po terminie - najdłuższa zaległość wyniosła 129 dni. Co gorsza, aż 551 faktur nie było w ogóle uregulowanych. Za te opóźnienia prezes UOKiK nałożył karę wynoszącą 1 145 604, 54 zł” – wyjaśniono w komunikacie.

Nieterminowe regulowanie należności przez duże przedsiębiorstwa wobec mniejszych kontrahentów jest niedopuszczalne. Dla sektora MŚP terminowa zapłata to często warunek przetrwania. Nie ma wątpliwości, że kary za opóźnienia powinny być surowe. Niestety, obecnie jesteśmy ograniczeni ustawowym wzorem, który wyznacza maksymalną sankcję pieniężną za generowanie zatorów płatniczych – podkreślił szef UOKiK Tomasz Chróstny.

Zasady karania za opóźnienia w płatnościach

Jak wylicza się karę za opóźnienia w płatnościach? UOKiK wyjaśnił, że zgodnie z przepisami bierze się pod uwagę wartość przeterminowanych płatności i długość opóźnień.

Urząd może badać dyscyplinę płatniczą jedynie w okresie trzech miesięcy. Ma prawo interweniować, jeśli kwota zaległych płatności w tym czasie wynosi co najmniej 2 mln zł.

Jeśli przedsiębiorca nie dostaje pieniędzy na czas, może sam zgłosić sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

„Zawiadomienie musi zawierać cztery elementy: wskazanie przedsiębiorcy, którego dotyczy podejrzenie, opis stanu faktycznego będącego podstawą zawiadomienia, uprawdopodobnienie, że opóźnienia rzeczywiście mają miejsce oraz dane identyfikujące zgłaszającego. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty, które mogą potwierdzać opóźnienia w płatnościach” - czytamy w komunikacie.

Poprosiliśmy Avon o ustosunkowanie się do decyzji UOKiK. Gdy tylko firma zabierze głos, opublikujemy jej stanowisko w tym artykule.



