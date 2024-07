NesoBus - autobus napędzany wodorem wyjechał na ulice Wrocławia. Mieszkańcy miasta będą mogli nim jeździć do 5 sierpnia.

NeoBus (fot. Daniel Misiek) / MPK Wrocław / Materiały prasowe

Autobus wodorowy wyruszył w trasę w poniedziałek, 8 lipca po godz. 13.00. Mieszkańcy i turyści będą mogli nim podróżować do 5 sierpnia. NesoBus ma kursować na różnych trasach. Nowoczesny autobus jest napędzany wodorem i emituje jedynie parę wodną.



Prąd w autobusie wodorowym jest wytwarzany na bieżąco z zatankowanego wodoru przy użyciu ogniwa paliwowego - pojazdy wodorowe posiadają więc własną "mini elektrownię. Nie zachodzi żaden proces spalania, jako że w wyniku połączenia wodoru z tlenem, autobus emituje z rury wydechowej destylowaną parę wodną - mówi Katarzyna Piec członkini zarządu PAC - PCE Polski Autobus Wodorowy.



NesoBus został wyposażony w monitoring 360 stopni, system do kontrolowania ciśnienia i temperatury. Pojazd ma też czujniki zmierzchu i deszczu oraz światła LED z funkcją doświetlania zakrętów.



System napędowy NesoBusa opiera się na dwóch silnikach elektrycznych ZF. Dzięki temu autobus jest niezawodny, efektywny i przyjazny dla środowiska. Może sprawnie działać w temperaturach od -30°C i nawet do +50°C. Na jednym tankowaniu jest w stanie przejechać nawet do 450 km.

Wrocławski autobus będzie uzupełniał wodór na stacji przy ul. Obornickiej. Tankowanie wodoru trwa około 15 minut.







NesoBus emituje jedynie parę wodną, co znacząco redukuje emisję szkodliwych gazów i zanieczyszczeń, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza. Jest to dziś szczególnie ważne w kontekście globalnych dążeń do redukcji emisji i walki ze zmianami klimatu.

Wrocław, a także wrocławskie MPK, nieustannie dąży do poprawy jakości życia swoich mieszkańców, także w wymiarze ekologii i zrównoważonego transportu. Wprowadzenie testów autobusów wodorowych NesoBus to krok w przyszłość, który nie tylko zmniejszy emisję szkodliwych gazów, ale również podniesie komfort i bezpieczeństwo podróży naszych pasażerów - komentuje prezes MPK Wrocław Witold Woźny.



To kolejne testy wodorowych pojazdów w MPK Wrocław. Wcześniej niebieski autobus Pilea kursował w Leśnicy. Kolejne do testów są pojazdy marek Solaris i Medcedes.

Do 2028 roku, według ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, już 30% floty mają stanowić bezemisyjne autobusy elektryczne. Jako MPK chcemy się przygotować na te zmiany, dlatego na bieżąco sprawdzamy pojazdy wpisujące się we wskazane wymogi ochrony środowiska - zaznacza prezes Woźny.



We flocie MPK Wrocław znajdują się już zeroemisyjne autobusy elektryczne (obsługujące linię K).