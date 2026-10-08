Atak powietrzny Rosji na Ukrainę. RCB wysłało alert

RMF24

Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali przed godz. 9:30 alert RCB. Powodem jest rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Przed godz. 11 alert został odwołany.

Alert RCB trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia

Alert RCB trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia / Shutterstock

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” - napisało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w alercie rozesłanym do mieszkańców woj. podkarpackiego i lubelskiego.

Na Lubelszczyźnie alert trafił do mieszkańców powiatów i miast: puławskiego, opolskiego, Lublina, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełma, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, Zamościa, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, Białej Podlaskiej, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego, lubartowskiego.

Powiaty i miasta na Podkarpaciu, do których trafił alert RCB, to: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

RCB odwołało alert przed godz. 11.

Atak na Kramatorsk, nie żyje kilkanaście osób

Rosjanie zaatakowali dziś Kramatorsk w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Zginęło co najmniej 12 osób zginęło, a 14 zostało rannych – poinformował szef wojskowych władz obwodowych Wadym Fiłaszkin.

„Życie 12 (osób), które Rosja zabrała w jedną chwilę. To nie są następstwa wojny i nie sucha statystyka. Są to ludzie, których zabiła rosyjska armia” – napisał w komunikatorze Telegram.