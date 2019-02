Niedługo należy spodziewać się pierwszych wiążących decyzji ws. zwiększenia obecności amerykańskiej armii w Polsce - oświadczył prezydent Andrzej Duda po rozmowach z wiceprezydentem USA Mikiem Pencem w Warszawie. Jest porozumienie Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej ws. dyrektywy dotyczącej Nord Stream 2. Polski kret stanął na powierzchni Marsa. Oto najważniejsze informacje dnia. Specjalnie dla Was zebraliśmy najbardziej istotne informacje!

Prezydent liczy na większą obecność armii USA w Polsce. Pence: Przekażę to

"Mam nadzieję, że nasze wspólne wysiłki w kierunku zwiększenia obecności armii Stanów Zjednoczonych w Polsce przyniosą wkrótce efekty" - mówił prezydent Andrzej Duda po rozmowach z wiceprezydentem USA Mikiem Pencem w Warszawie. Wiceprezydent USA podkreślił, że przekaże to "przekonanie" prezydenta Polski.

Szewach Weiss o konferencji bliskowschodniej: To prestiż dla Polski, a prestiż daje siłę

"Taka konferencja, tyle uczestników, to jest prestiż dla Polski, a prestiż daje siłę" - tak o konferencji bliskowschodniej mówił w Porannej rozmowie w RMF FM były ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss. "Taka konferencja jak w Davos jest od rynku do spraw gospodarczych, a tu będzie rynek do spraw politycznych. Ale nie perski rynek, bo perski nie będzie" - dodał.

Konferencja w Warszawie. Lewicki: Zyskamy wiele. Zagórski: Szczyt bez najbardziej zainteresowanych

"Zyskujemy bardzo wiele. Zyskujemy przede wszystkim w oczach Waszyngtonu, a tego nie można lekceważyć. Bezpieczeństwo naszego państwa zależy w dużej mierze od wsparcia Stanów Zjednoczonych"- mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Zbigniew Lewicki, amerykanista z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odpowiadał mu arabista i islamista Bogusław Zagórski z Collegium Civitas. "Organizuje się konferencję międzynarodową, na którą się w ogóle nie zaprasza najważniejszego uczestnika. To jest konferencja bez najbardziej zainteresowanej strony" - powiedział gość Marcina Zaborskiego.



Jest porozumienie ws. dyrektywy gazowej o Nord Stream 2

Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, krajów członkowskich (Rada UE) i Komisji Europejskiej porozumieli się w Strasburgu w nocy z wtorku na środę ws. projektu nowelizacji dyrektywy gazowej, który dotyczy gazociągu Nord Stream 2.

Kompromis w sprawie dyrektywy jest zbliżony do mandatu ustalonego przez ambasadorów państw członkowskich w ubiegły piątek. Wtedy to, po miesiącach impasu w pracach nad przepisami, dali oni "zielone światło" do rozmów z europarlamentem i KE nad ostatecznym kształtem przepisów. Wprowadzili jednak do projektu niemiecko-francuską poprawkę zawężającą stosowanie unijnego prawa wobec gazociągów na morzach.

Zmiany w dyrektywie gazowej nie zablokują Nord Stream 2. Ale Gazprom będzie miał trudniej

Tylko nieznacznie udało się poprawić piątkowe porozumienie krajów Unii Europejskiej ws. Nord Stream 2. Chodzi o zmiany w dyrektywie gazowej, które miały zablokować lub przynajmniej utrudnić powstanie gazociągu. Po 9 godzinach trudnych negocjacji Parlament Europejski porozumiał się z Radą UE ws. ostatecznego kształtu zapisów - a z rozmów korespondentki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borginon z unijnymi dyplomatami wynika, że tymi przepisami Nord Stream 2 zablokować się nie uda.

Dość powiedzieć, że na wynegocjowane zapisy zgodziły się Niemcy, które są największym zwolennikiem budowy tego gazociągu.

Gazpromowi nie będzie jednak tak łatwo, jak byłoby bez tych przepisów. Obowiązywać go będzie rozdział właścicielski, co oznacza, że rosyjski gigant nie będzie mógł być zarówno właścicielem rury, jak i dostawcą gazu.

Szubin: Mężczyzna obrzucił komisariat policji koktajlami Mołotowa

Próba podpalenia komisariatu policji w Szubinie w Kujawsko-Pomorskiem. Mężczyzna obrzucił budynek koktajlami Mołotowa. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.



Zatrzymania ludzi z dawnego kierownictwa PKN Orlen: Śledczy stawiają zarzuty

Zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, które kosztowało PKN Orlen stratę ponad 3,4 mln złotych, usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi dwaj byli dyrektorzy wykonawczy ds. marketingu w spółce Michał S. i Leszek K. Dzień wcześniej zarzut niedopełnienia obowiązków postawiony został byłemu prezesowi koncernu Jackowi K. Chodzi o nieprawidłowe rozliczenie jednego z eventów organizowanych na zlecenie paliwowego giganta.

Śledczy wysłali wnioski o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Sąd ma rozpatrzyć je w czwartek.

Mec. Dubois o przesłuchaniu Birgfellnera: Mamy obawy

Na środę przesłuchanie austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera zakończyło się, będziemy kontynuować w przyszłym tygodniu - powiedział pełnomocnik Austriaka mec. Jacek Dubois. Jak dodał, jest zaniepokojony "toczącymi się zdarzeniami". ubois zaznaczył, iż "dziś jest zmartwiony, bo narracja i sposób prowadzenia sprawy dla nas diametralnie się zmieniła". Odczułem zupełnie inną atmosferę (...) musieliśmy ciężko walczyć o protokół i zachowanie standardów postępowania. Dawno nie toczyłem takich bojów proceduralnych - dodał.

Bruksela chce comiesięcznych raportów z inspekcji ubojni

Polska ma co miesiąc wysyłać Komisji Europejskiej raporty z wynikami prowadzonych kontroli w ubojniach - ustaliła korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Poza tym - jak przekazała naszej dziennikarce rzeczniczka KE Anca Paduraru - polskie władze zostały poproszone o przedstawienie całościowego planu działań naprawczych.

Polski Kret stanął na powierzchni Marsa. Za 10 dni zacznie kopać!

Sonda InSight ma już do dyspozycji na marsjańskim gruncie oba swoje instrumenty naukowe. Minionej nocy z pomocą specjalnego manipulatora postawiła na powierzchni Czerwonej Planety, obok sejsmometru, sondę termiczną HP3 z polskim Kretem na pokładzie. Zbudowany przez polskich naukowców i inżynierów penetrator według najnowszych planów rozpocznie pracę 22 lutego. Jego zadaniem będzie wbicie się pod powierzchnię na głębokość 5 metrów. Ma to pozwolić na pomiary ciepła płynącego z wnętrza planety.

Andrzej Fonfara niespodziewanie kończy karierę

Prawie 20 lat w boksie, w tym niemal 13 na zawodowym ringu. 36 stoczonych walk, 30 z nich wygranych, w tym 18 przez nokaut, i tylko 5 porażek - oraz jedna walka wygrana przez nokaut, ale uznana za nieodbytą ze względu na wykrycie w organizmie zawodnika niedozwolonych środków. Tak - w liczbach - można podsumować karierę Andrzeja Fonfary, który w nocy ogłosił niespodziewanie, że zawiesza rękawice na kołku.

Program 500+ idzie do korekty. Będą ważne zmiany

