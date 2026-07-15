Ambasador Ukrainy: Liczymy, że w sierpniu ruszą poszukiwania pochówków ukraińskich cywilów

RMF24

„Mamy nadzieję, że w sierpniu w Polsce ruszą prace poszukiwawcze pochówków ukraińskiej ludności cywilnej” – powiedział dzisiaj na Polach Bitwy pod Grunwaldem ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar. Chodzi o ukraińskie wsie, których ludność miała zginąć z rąk Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.

W środę na polach bitwy pod Grunwaldem pojawił się ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar, który złożył kwiaty przed pomnikiem grunwaldzkim upamiętniającym starcie z Krzyżakami z 1410 roku. Ambasador nawiązał też m.in. do unii hadziackiej, czyli porozumienia podpisanego 16 września 1658 roku, między Rzecząpospolitą a Kozackim Wojskiem Zaporoskim, które miało przekształcić państwo w Rzeczpospolitą Trojga Narodów. Plany te pokrzyżowała jednak Rosja.

Wasyl Bodnar nawiązał też starań strony ukraińskiej do przeprowadzenia poszukiwań ofiar cywilnej ludności ukraińskiej, która miała zginąć z rąk Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w 1944 roku.

W zeszłym roku złożyliśmy do IPN w tej sprawie trzy wnioski, jeden otrzymał już wsparcie, musimy tylko pozyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Liczymy, że w sierpniu uda się rozpocząć pierwsze prace w miejscowości Łasków - powiedział Wasyl Bodnar.

Z Instytutu Pamięci Narodowej otrzymaliśmy już odpowiedź w tej sprawie.

„W ubiegłym roku strona ukraińska przesłała pisma dotyczące trzech miejscowości w związku z planowanymi poszukiwaniami w Sahryniu, Łaskowie i Przemyślu. Jako Instytut udzieliliśmy wsparcia proceduralnego w sprawie Łaskowa, natomiast w odniesieniu do pozostałych dwóch miejscowości zwróciliśmy się o uzupełnienie wniosków. Do tej pory nie wpłynęły żadne nowe dokumenty ani uzupełnienia w tej sprawie” - czytamy w oświadczeniu.

W ubiegłym roku podobne prace przeprowadzone zostały przez ukraińską stronę w Jureczkowej na Podkarpaciu. Celem prac było ustalenie lokalizacji domniemanej mogiły, w której według przekazów źródłowych i relacji historycznych mieli zostać pochowani członkowie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), polegli w dniu 4 marca 1947 r. w starciu z oddziałami Ludowego Wojska Polskiego i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W trakcie prac poszukiwawczych wykonano łącznie 19 wykopów sondażowych o wymiarach ok. 1,5 × 0,5 m i głębokości do 1,0 m. W wyniku prowadzonych działań nie odnaleziono poszukiwanej mogiły ani żadnych elementów antropogenicznych mogących świadczyć o obecności pochówków.