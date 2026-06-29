RMF24

Po weekendzie z tropikalnym upałem nadszedł czas na gwałtowną zmianę pogody. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ostrzeżenia przed burzami do mieszkańców kilku województw. Swoje alerty wydał również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Do tych województw trafiły alerty RCB

"Uwaga! W nocy i jutro (29.06) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni” - SMS-y o takiej treści rozesłane zostały w nocy z niedzieli na poniedziałek do odbiorców w województwach:

kujawsko-pomorskim (powiaty: lipnowski, rypiński, Włocławek, włocławski);

(powiaty: lipnowski, rypiński, Włocławek, włocławski); mazowieckim (powiaty: ciechanowski, gostyniński, makowski, mławski, ostrołęcki, Ostrołęka, Płock, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, żuromiński);

(powiaty: ciechanowski, gostyniński, makowski, mławski, ostrołęcki, Ostrołęka, Płock, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, żuromiński); podlaskim (powiaty: grajewski, kolneński, Łomża, łomżyński);

(powiaty: grajewski, kolneński, Łomża, łomżyński); warmińsko-mazurskim (powiaty: ełcki, giżycki, mrągowski, olecki, piski).

Wcześniej w niedzielę alert zapowiadający na dziś burze z silnym wiatrem i intensywnym deszczem trafił do odbiorców z Dolnego Śląska (powiaty: górowski, lubański, lubiński).

Duża część Polski musi być dziś gotowa na burze

Przed burzami ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia II stopnia przed burzami dotyczą całego obszaru województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Alerty II stopnia będą obowiązywać także w południowej części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 55 mm oraz porywy wiatru do 115 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Na większości objętego ostrzeżeniami obszaru alerty zaczną obowiązywać o godz. 15 w poniedziałek i pozostaną w mocy do godzin wieczornych tego samego dnia. W przypadku woj. lubuskiego oraz powiatów na północy woj. dolnośląskiego i południowym wschodzie woj. wielkopolskiego ostrzeżenia obowiązują od godz. 5 do 12.

Dla przeważającej części woj. zachodniopomorskiego oraz powiatów położonych na północy woj. lubuskiego i wielkopolskiego Instytut wydał ostrzeżenia przed burzami I stopnia. Na wskazanym obszarze mogą wystąpić burze z opadami deszczu do 35 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Alerty obowiązywać będą od godz. 13 do godz. 20 w poniedziałek.

Ostrzeżenia przed upałem nadal aktualne

Do godz. 20 w poniedziałek pozostają w mocy ostrzeżenia III stopnia przed upałem dla województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, prawie całego woj. małopolskiego i części woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego wielkopolskiego oraz podlaskiego. W ciągu dnia na obszarze objętym ostrzeżeniami III stopnia prognozowane są temperatury od 35 do 39 st. C, w nocy od 18 do 25 st. C.

Również do poniedziałku do godz. 20 obowiązują ostrzeżenia II stopnia przed upałem dla północnej i zachodniej części kraju, gdzie na termometrach w ciągu dnia może pojawić się do 34 st. C, a w nocy od do 23 st. C.

