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Alarm na wschodzie kraju. Operowało polskie lotnictwo, uruchomiono alert RCB

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 października (05:27)

Do użytkowników telefonii komórkowej w województwie lubelskim w poniedziałek nad ranem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o zakończeniu się rosyjskiego ataku na Ukrainie i o operowaniu w przestrzeni powietrznej RP polskiego lotnictwa. Wcześniej RCB informowało o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy.

Alarm na wschodzie kraju. Operowało polskie lotnictwo, uruchomiono alert RCB
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

RCB przekazało, że sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. „Oczekuj dalszych komunikatów" - dodano w poprzednim komunikacie.

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Decyzją dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa informacja o zakończeniu się ataku powietrznego Rosji w Ukrainie została rozesłana do użytkowników sieci telefonii komórkowych w powiatach na terenie województwa lubelskiego. 

Otrzymały go osoby przebywające w powiecie: puławskim, opolskim, Lublinie, lubelskim, kraśnickim, janowskim, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, Chełmie, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, Zamościu, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim, łukowskim, Białej Podlasce, bialskim, ryckim, radzyńskim, parczewskim i lubartowskim.

RCB zaznaczyło, że wiadomość wysłano również w języku angielskim.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: RCB wojna na Ukrainie
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