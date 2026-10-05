Alarm na wschodzie kraju. Operowało polskie lotnictwo, uruchomiono alert RCB

RMF24

Do użytkowników telefonii komórkowej w województwie lubelskim w poniedziałek nad ranem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o zakończeniu się rosyjskiego ataku na Ukrainie i o operowaniu w przestrzeni powietrznej RP polskiego lotnictwa. Wcześniej RCB informowało o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy.

RCB przekazało, że sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. „Oczekuj dalszych komunikatów" - dodano w poprzednim komunikacie.

Decyzją dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa informacja o zakończeniu się ataku powietrznego Rosji w Ukrainie została rozesłana do użytkowników sieci telefonii komórkowych w powiatach na terenie województwa lubelskiego.

Otrzymały go osoby przebywające w powiecie: puławskim, opolskim, Lublinie, lubelskim, kraśnickim, janowskim, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, Chełmie, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, Zamościu, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim, łukowskim, Białej Podlasce, bialskim, ryckim, radzyńskim, parczewskim i lubartowskim.

RCB zaznaczyło, że wiadomość wysłano również w języku angielskim.