ABW zatrzymało byłych i obecnych menadżerów Orlenu

RMF24

Pięciu obecnych i byłych menadżerów Orlenu zatrzymali w poniedziałek funkcjonariusze ABW. We wtorek poinformowała o tym Prokuratura Krajowa.

Na polecenie prokuratora z łódzkiego wydziału PZ PK funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w poniedziałek pięciu obecnych i byłych menedżerów spółki Orlen S.A. Wśród nich jest były członek zarządu spółki, który pełnił tę funkcję w latach 2018–2024.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty w śledztwie prowadzonym od ponad dwóch lat. Dotyczy ono podejrzenia nieuzasadnionego obniżania cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku.

Postępowanie i czynności procesowe trwają – przekazała prokuratura. Więcej informacji ma zostać przekazanych po ich zakończeniu.

Do informacji o zatrzymaniach odniósł się już minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

„Jesienią 2023 roku Daniel 'wszystko mogę' Obajtek ręcznie sterował cenami na stacjach. Zaniżanie cen wbrew rynkowi tuż przed wyborami i bezczelne wmawianie Polakom 'awarii dystrybutorów' - to nie był żaden cud gospodarczy. To było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władzę partii” - napisał w serwisie X. „Daniel Obajtek nazywa to 'sukcesem'. Kodeks karny nazywa to wyrządzeniem szkody majątkowej wielkich rozmiarów” - dodał.

O co chodzi w sprawie?

Śledztwo dotyczy cen paliw przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Od sierpnia do listopada Orlen miał utrzymywać ceny benzyny i diesla poniżej poziomów wynikających z sytuacji na rynku ropy, kursu złotego i cen hurtowych w Europie. Mimo wzrostu cen ropy we wrześniu i na początku października paliwa w Polsce taniały, co wywołało pytania o możliwy związek tych decyzji z kampanią wyborczą. Po wyborach ceny na stacjach zaczęły wyraźnie rosnąć.

Ówczesne władze Orlenu przekonywały, że obniżki cen paliw wynikały z normalnej polityki rynkowej, uwzględniającej nie tylko ceny ropy, lecz także kursy walut, notowania gotowych paliw, koszty produkcji i logistyki. Spółka wskazywała, że jej celem była stabilizacja cen dla kierowców, a połączenie z Lotosem miało przynieść efekt skali i oszczędności pozwalające na korzystniejsze ceny. Przedstawiciele rządu argumentowali ponadto, że państwowy koncern powinien częściowo amortyzować światowe wahania cen.

W ostatnich tygodniach przed głosowaniem na części stacji pojawiły się też braki paliw, limity tankowania i komunikaty o „awariach dystrybutorów”. Orlen tłumaczył to zwiększonym popytem oraz problemami operacyjnymi.

Po zmianie władz spółki wewnętrzny audyt wskazał, że zaniżanie cen oraz uwalnianie zapasów strategicznych mogły przynieść Orlenowi ponad 3,5 mld zł strat. Są to jednak ustalenia kontroli spółki, a nie prawomocne rozstrzygnięcie sądu.

Biuro prasowe Orlenu napisało w serwisie X, że na ówczesnych działaniach spółki zyskali nasi zachodni sąsiedzi, którzy „zatankowali wtedy w Polsce ponad 80 milionów litrów paliwa”. We wpisie w ostrych słowach zarzucono dawnemu kierownictwu m.in. narażanie bezpieczeństwa Polski poprzez głębokie naruszenie rezerwy paliw.