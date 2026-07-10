64 mieszkania w ruinach zabytkowego zamku. Decyzja zapadnie w sierpniu

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Ruiny zamku w Strzelcach Opolskich mogą wkrótce przejść spektakularną metamorfozę. Jak donosi serwis Property News, prywatny inwestor planuje odbudowę zabytkowego obiektu i przekształcenie go w nowoczesny budynek mieszkalny z 64 lokalami. Ostateczna decyzja dotycząca tej nietypowej inwestycji zapadnie już w sierpniu.

Nietypowy pomysł na ratunek dla zabytku

Ruiny zamku w Strzelcach Opolskich, których historia sięga średniowiecza, mogą już wkrótce stać się jednym z najbardziej oryginalnych przykładów adaptacji zabytków w Polsce. Właściciel obiektu, przedsiębiorca Aleksander Materla, planuje odbudowę zamku i przekształcenie go w budynek wielorodzinny z 64 mieszkaniami. To rozwiązanie praktycznie bez precedensu w kraju, ponieważ dotyczy trwałej ruiny wpisanej do rejestru zabytków.

Szczegóły projektu i procedury administracyjne

Inwestor złożył już formalny wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji wraz z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną. Dokument został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich. Teren objęty inwestycją znajduje się w ścisłym centrum miasta, przy ul. Zamkowej, i jest objęty ochroną konserwatorską.

Projekt zakłada odtworzenie bryły zamku w kształcie sprzed 1945 roku, z zachowaniem historycznych elewacji i układu architektonicznego. Wewnątrz przewidziano 64 mieszkania: 16 na parterze, 23 na pierwszym piętrze oraz 25 na poddaszu. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań wyniesie niemal 3 tysiące metrów kwadratowych. Dodatkowo planowany jest dwupoziomowy garaż podziemny.

Wniosek inwestora dotyczy „ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie poprzez odbudowę zamku na obiekt o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu”. Projekt został przygotowany w listopadzie 2025 roku przez architekt Zofię Adamczyk-Kozołub.

Historia zamku i wcześniejsze plany

Zamek w Strzelcach Opolskich to obiekt o bogatej historii. Powstał w średniowieczu jako siedziba książąt piastowskich, a w kolejnych wiekach był przebudowywany na reprezentacyjną rezydencję rodu Renardów. Otaczał go rozległy park krajobrazowy w stylu angielskim. Najtragiczniejszy rozdział w dziejach zamku nastąpił w styczniu 1945 roku, kiedy to podczas działań wojennych został spalony. Od tego czasu pozostaje trwałą ruiną, z zachowanymi fragmentami murów, charakterystyczną trójarkadową bramą oraz odbudowaną wieżą.

Właścicielem ruin od około 20 lat jest Aleksander Materla, który kupił obiekt od gminy z obowiązkiem jego odbudowy. Przez lata rozważano różne koncepcje zagospodarowania – od hotelu po centrum konferencyjne. Ostatecznie przeszkodą okazały się wysokie koszty zabezpieczenia fundamentów oraz wymagania konserwatorskie. Jedynym zrealizowanym elementem była renowacja zamkowej wieży.

Kontrowersje i opinie ekspertów

Pomysł adaptacji ruin zamku na cele mieszkaniowe wywołał szeroką dyskusję wśród mieszkańców i ekspertów. Zwolennicy podkreślają, że dzięki prywatnym środkom zabytek ma szansę na ratunek po ponad 80 latach od zniszczenia. Przeciwnicy zwracają uwagę, że wprowadzenie funkcji mieszkaniowej może zmienić charakter historycznego założenia i wpłynąć na korzystanie z otaczającego parku, gdzie odbywają się liczne wydarzenia kulturalne.

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zgłosił swoje zastrzeżenia do projektu, jednak nie wyraził sprzeciwu wobec samej inwestycji. W wypowiedzi dla TVP Opole zaznaczył, że „jest to projekt, który można dalej dyskutować”.

Decyzja w rękach samorządowców

Zakończyły się już konsultacje społeczne dotyczące inwestycji. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie projektu uchwały oraz decyzja rady miejskiej, która ma zapaść w sierpniu. Dopiero pozytywna uchwała otworzy drogę do dalszych procedur administracyjnych i ewentualnej realizacji inwestycji.

Warto dodać, że inwestor działa w trybie tzw. lex deweloper, a specustawa mieszkaniowa wygasa z końcem sierpnia 2026 roku, co oznacza, że czasu na podjęcie decyzji jest niewiele.